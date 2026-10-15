УПЛ близится: реконструкция стадиона в Черновцах вышла на финальную стадию (фото)

ФК "Буковина" близится к завершению масштабной реконструкции домашнего стадиона в Черновцах. Основные работы уже выполнены, а обустройство новой системы освещения планируется завершить ориентировочно в течение месяца.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на публикацию от медиа-агентства АСС .

Реконструкция близится к завершению

Масштабная реконструкция инфраструктуры стадиона "Буковина" началась в этом году. В настоящее время реконструкцию футбольного поля и ремонт клубного офиса уже завершили. В настоящее время основное внимание сосредоточено на установлении современной системы освещения.

Финансовый директор клуба Игорь Наболотный рассказал, что подрядчик рассчитывает завершить работы примерно через месяц. В то же время, сроки будут зависеть от погодных условий и других обстоятельств.

Так выглядит стадион "Буковина" сейчас (Фото: МА АСС)

"Подрядчик обещает до месяца, но это же работы. Как они будут складываться, как будут погодные условия... очень много факторов. То есть, по идее, говорю, ориентировочно месяц времени", - отметил Наболотный.

На стадионе установят четыре новых вышки

В рамках обновления освещения на стадионе смонтируют четыре новых вышки. Вопрос по старым конструкциям будут решать городские власти. По словам Наболотного, они не будут мешать проведению футбольных матчей.

Ранее городской голова Черновцов Роман Кличук сообщал, что новую систему освещения обустраивают на современных опорах, позволяющих использовать энергоэффективное оборудование.

Также проект предусматривает установку нового трансформатора и увеличение мощности электросети стадиона. Кроме того, предусмотрено резервное питание от генераторов, благодаря которому освещение сможет работать даже при отключении электроэнергии.

Что означает реконструкция арены для "Буковины"

Обновление стадиона является важным шагом в развитии клубной инфраструктуры "Буковины". Завершение работ по освещению станет следующим этапом модернизации арены.

Все это должно приблизить сертификацию стадиона к требованиям УПЛ. А значит – и возвращение черновицкого клуба домой.

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