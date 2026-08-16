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Футбол 16 серпня 2026 · 12:54

Степанов забив у Нідерландах на тлі проблем із контрактом (відео)

19-річний українець провів на полі весь матч і відкрив лік голам у новому сезоні
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Степанов забив у Нідерландах на тлі проблем із контрактом (відео)
Артем Степанов (фото: fcutrecht.nl)

Український нападник "Утрехта" Артем Степанов відкрив лік забитим м'ячам у новому сезоні чемпіонату Нідерландів. У матчі 2-го туру Ередивізі проти "АЗ Алкмар" форвард став автором єдиного гола своєї команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат гри.

Результативне повернення форварда

Артем Степанов вийшов у стартовому складі "Утрехта" вперше в сезоні, пропустивши перший тур через затримку з оформленням повторної оренди з леверкузенського "Байєра". Українець провів на полі всі 90 хвилин, встиг отримати жовту картку, а на 62-й хвилині виграв боротьбу після подачі з кутового та відправив м'яч у сітку воріт АЗ.

Втім, забитий м'яч Степанова лише скоротив відставання господарів і не вплинув на підсумковий результат. "АЗ Алкмар" впевнено контролював хід зустрічі та здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Важкий старт сезону для "Утрехта"

Після двох зіграних турів команда українського нападника залишається без набраних очок, зазнавши двох поразок поспіль і опинившись на дні турнірної таблиці Ередивізі.

Незважаючи на командний спад, сам Степанов демонструє високий рівень підготовки. Нагадаємо, права на 19-річного українця належать німецькому "Байєру", а його трансферну вартість оцінюють у 5 мільйонів євро. Наступний шанс покращити становище "Утрехт" матиме 22 серпня у матчі проти "Спарти".

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Теги: Футбол
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