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Футбол 09 листопада 2026 · 21:13

"Шахтар" готує нові проєкти в адаптивному футболі: що розповіли у клубі

У Львові відбулася конференція, присвячена розвитку ампфутболу та можливостям відновлення людей через спорт
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Шахтар" готує нові проєкти в адаптивному футболі: що розповіли у клубі
Команда "Шахтар Сталеві" під час матчу Ліги Дужих (фото: ФК "Шахтар")

Директор Shakhtar Social Андрій Бабешко підбив підсумки масштабної конференції у Львові та поділився подальшими планами клубу щодо розвитку адаптивного футболу.

Про це функціонер розповів в ексклюзивному коментарі Sport RBC.UA.

За його словами, захід став найбільшою в Україні подією, присвяченою розвитку адаптивного футболу. Конференція об'єднала численних спікерів і представників середовища, які не лише обговорили поточний стан ампфутболу, а й обмінялися досвідом та напрацюваннями.

"Гадаю, завдяки спільним зусиллям нам вдалося організувати дуже хороший захід. Вважаю, що це найбільший захід в Україні, присвячений розвитку адаптивного футболу. Дуже багато спікерів не лише взяли участь у конференції, а й поспілкувалися, оцінили результати та обговорили, що необхідно зробити для подальшого розвитку ампфутболу", – зазначив Бабешко.

&quot;Шахтар&quot; готує нові проєкти в адаптивному футболі: що розповіли у клубі
"Шахтар Сталеві" в Лізі Дужих (фото: ФК "Шахтар")

"Наша відповідальність – допомогти людям повернутися до соціуму"

Окрему увагу під час конференції приділили ролі спорту у відновленні людей, які повертаються з війни. У Shakhtar Social наголошують, що адаптивний футбол може стати одним із важливих інструментів їхньої реабілітації та повернення до повноцінного суспільного життя.

"Ми розуміємо, що в країні, яка вже п’ятий рік живе в умовах війни, дуже багато людей повертаються з війни та потребують особливої уваги. "Шахтар Соціальний" та "Шахтар" можуть допомогти цим людям відновитися, повернутися до соціуму. І це наша відповідальність – надати їм доступ до необхідних ресурсів і можливостей", – наголосив директор Shakhtar Social.

У "Шахтарі" анонсували подальші інвестиції в ампфутбол

За словами Бабешка, важливим результатом конференції стала не лише фахова дискусія, а й налагодження комунікації між учасниками. Навіть спікери, які вже тривалий час працюють у сфері адаптивного спорту, змогли отримати нову інформацію, знайти корисні контакти та обмінятися ідеями.

"Плануємо й надалі розвивати цей напрям, реалізовувати нові проєкти та вкладати більше ресурсів в ампфутбол", – підсумував Бабешко.

Раніше ми повідомляли, що у жовтні завершився черговий чемпіонат України з ампфутболу.

Теги: Шахтар Футбол
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