Ампфутбол як шлях до відновлення: "Шахтар" провів третю конференцію у Львові

У Львові 28 жовтня відбулася Третя українська конференція з адаптивного футболу, організована Shakhtar Social. Захід об'єднав близько 70 представників спортивної спільноти, громадських організацій, бізнесу, реабілітаційної сфери та міжнародних партнерів.

Ампфутбол як частина реабілітації

Однією з головних тем конференції став розвиток адаптивного футболу як сталої системи підтримки людей, які отримали ампутації внаслідок війни.

Учасники обговорили міжнародний досвід, залучення дітей до адаптивного спорту, проведення чемпіонату України з ампфутболу, а також співпрацю футбольних клубів, громадського сектору, бізнесу та фахівців із реабілітації.

Окремо говорили про реінтеграцію ветеранів і ветеранок, психологічну стійкість та роль командного спорту у відновленні.

"Популяризація ампфутболу є надзвичайно важливою, адже триває війна. Необхідно створювати умови, щоб люди з ампутаціями могли займатися спортом, повертатися до суспільного життя та залишатися активними", – заявив директор департаменту стратегічних ініціатив ФК "Шахтар" Юрій Свиридов.

Андрій П'ятов також взяв участь у конференції (фото: ФК "Шахтар")

Україна розвиває міжнародне партнерство

До конференції долучилися й міжнародні експерти. Зокрема, проєктна менеджерка данської організації FANT Натасія Вестмо розповіла про спільні з Shakhtar Social проєкти в Чернігові та Миколаєві.

"Ми вдосконалюємо свої методи, вчимося на помилках і підбираємо підходи до соціальної реабілітації. Наша співпраця ще нова, але ми плануємо її масштабувати", – зазначила Вестмо.

Учасники конференції наголосили, що подальший розвиток ампфутболу в Україні потребує спільних зусиль спортивних організацій, громадського сектору, бізнесу, фахівців із реабілітації та міжнародних партнерів.

Адаптивний футбол у цьому контексті розглядають не лише як спортивну активність, а і як інструмент фізичного та психологічного відновлення, соціалізації та повернення людей до активного життя.