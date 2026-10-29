Ампфутбол як шлях до відновлення: "Шахтар" провів третю конференцію у Львові

У Львові 28 жовтня відбулася Третя українська конференція з адаптивного футболу, організована Shakhtar Social. Захід об'єднав близько 70 представників спортивної спільноти, громадських організацій, бізнесу, реабілітаційної сфери та міжнародних партнерів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт ФК "Шахтар".
Однією з головних тем конференції став розвиток адаптивного футболу як сталої системи підтримки людей, які отримали ампутації внаслідок війни.
Учасники обговорили міжнародний досвід, залучення дітей до адаптивного спорту, проведення чемпіонату України з ампфутболу, а також співпрацю футбольних клубів, громадського сектору, бізнесу та фахівців із реабілітації.
Окремо говорили про реінтеграцію ветеранів і ветеранок, психологічну стійкість та роль командного спорту у відновленні.
"Популяризація ампфутболу є надзвичайно важливою, адже триває війна. Необхідно створювати умови, щоб люди з ампутаціями могли займатися спортом, повертатися до суспільного життя та залишатися активними", – заявив директор департаменту стратегічних ініціатив ФК "Шахтар" Юрій Свиридов.
До конференції долучилися й міжнародні експерти. Зокрема, проєктна менеджерка данської організації FANT Натасія Вестмо розповіла про спільні з Shakhtar Social проєкти в Чернігові та Миколаєві.
"Ми вдосконалюємо свої методи, вчимося на помилках і підбираємо підходи до соціальної реабілітації. Наша співпраця ще нова, але ми плануємо її масштабувати", – зазначила Вестмо.
Учасники конференції наголосили, що подальший розвиток ампфутболу в Україні потребує спільних зусиль спортивних організацій, громадського сектору, бізнесу, фахівців із реабілітації та міжнародних партнерів.
Адаптивний футбол у цьому контексті розглядають не лише як спортивну активність, а і як інструмент фізичного та психологічного відновлення, соціалізації та повернення людей до активного життя.