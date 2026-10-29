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Баскетбол 29 жовтня 2026 · 09:02

Ткаченко запалив у Єврокубку: українець допоміг "Рігас Зеллі" здолати "Бургос"

Український форвард став найкращим гравцем латвійської команди за рейтингом ефективності та відзначився ефектним баззером із центру майданчика
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Ткаченко запалив у Єврокубку: українець допоміг "Рігас Зеллі" здолати "Бургос"
Іван Ткаченко (фото: instagram.com/lvuasportsabroad)

Ключовий форвард збірної України з баскетболу Іван Ткаченко провів результативний матч у Єврокубку. Його "Рігас Зеллі" на виїзді переміг іспанський "Бургос" з рахунком 79:71.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Ткаченко набрав 15 очок і забив неймовірний баззер

Українець провів на майданчику 17 хвилин 41 секунду та набрав 15 очок. Ткаченко реалізував усі три двоочкові кидки та влучив 3 з 4 триочкових.

Також в активі форварда 2 підбирання, 1 перехоплення та 2 блок-шоти при одному персональному фолі. Рейтинг ефективності Ткаченка склав +18, а його показник "плюс-мінус" становив +11.

Окремо Ткаченко відзначився одним із найяскравіших моментів зустрічі. Він завершив першу половину дальнім триочковим фактично з центру майданчика та допоміг своїй команді піти на велику перерву з перевагою 39:35.

"Рігас Зеллі" піднявся у верхню частину таблиці

Після перемоги над "Бургосом" латвійський клуб має три перемоги у п'яти матчах Єврокубка та посідає четверте місце у групі A. Відставання від "Дертони", яка йде третьою, визначається додатковими показниками.

Єврокубок, група A

Місце Команда І В-П
1 "Аріс" 5 5-0
2 "Хапоель Єрусалим" 5 5-0
3 "Дертона" 5 3-2
4 "Рігас Зеллі" 5 3-2
5 "Ле-Ман" 5 2-3
6 "Бургос" 5 1-4
7 "Росток" 5 1-4
8 "Цедевіта Олімпія" 5 0-5

Для "Рігас Зеллі" це третя перемога в п'яти матчах. Наступну гру команда проведе 4 листопада вдома проти "Ле-Мана".

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Теги: Баскетбол
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