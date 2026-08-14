Роналду вразив шанувальників несподіваною зміною іміджу перед новим сезоном

Нападник "Аль-Насра" Кріштіану Роналду повернувся до тренувань у складі саудівського клубу перед стартом нового сезону. Португалець продемонстрував фанатам новий яскравий стиль.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram Кріштіану Роналду.

Новий образ Роналду

39-річний португальський форвард опублікував у соцмережах світлини з першого тренування "Аль-Насра" в рамках підготовки до офіційних матчів. Кадри миттєво викликали бурхливу реакцію підписників через кардинальні зміни в зовнішності футболіста.

Гучна зміна стилю полягає в зміні зачіски та кольору волосся. Так, Кріштіану повернувся до короткої стрижки, а також пофарбував волосся у рудий відтінок, що вкрай нетипово для його кар'єри.

Фанати у коментарях одразу підхопили таку трансформацію, зазначивши, що важко пригадати, коли лідер збірної Португалії востаннє експериментував із фарбуванням.

Офіційний статус стосунків

Напередодні цієї події Кріштіану опинився в центрі уваги й через особисте життя. Спортсмен публічно сповістив про довгоочікуване весілля з Джорджиною Родрігес, поширивши фотографію їхніх рук із розкішними обручками.

Пара перебуває у стосунках ще з 2016-го року та виховує спільних дітей. Але лише у серпні 2025-го року Джорджина офіційно підтвердила заручини, показавши діамантову перстень.

Старт сезона для португальця

Перший офіційний поєдинок у новому розіграші для "Аль-Насра" відбудеться вже 15 серпня.

Суперником команди Роналду стане "Аль-Фатех", а стартовий свисток лунатиме о 21:00 за київським часом.