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Футбол 10 вересня 2026 · 22:03

"Рома" не втримала перемогу над "Фенербахче" у Стамбулі

В дуелі двох колишніх команд Жозе Моуріньо обійшлося без переможця
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Рома" не втримала перемогу над "Фенербахче" у Стамбулі
"Фенербахче" та "Рома" поділили очки у першому матчі ЛЧ (фото: Getty Images)
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У першому турі Ліги чемпіонів у Стамбулі відбувся матч між "Фенербахче" та "Ромою". Команда Джанп'єро Гасперіні вела в рахунку за підсумками першого тайму, однак турецький клуб зміг піти від поразки у другій половині матчу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

"Фенербахче" – "Рома": хід матчу

Римляни відкрили рахунок наприкінці першого тайму: з передачі Доніелла Малена відзначився Браян Крістанте. Господарі відповіли по перерві чисто англійською комбінацією: Мейсон Грінвуд вивів на ударну позицію Арчі Брауна, який не залишив шансів Міле Свілару – 1:1. Змінити цей рахунок до кінця матчу команди так і не змогли.

Цікаво, що на 68-й хвилині "Рома" претендувала на пенальті: Карем Артюкоглу сфолив проти Паулу Дібали. Рефері призначив 11-метровий, але скасував своє рішення після перегляду епізоду на системі VAR.

Ліга чемпіонів. Основний етап

Фенербахче – Рома – 1:1

Голи: Браун, 48 – Крістанте, 39.

Наступні матчі Ліги чемпіонів

У наступному турі "Рома" на своєму полі прийматиме мадридський "Реал". Цей матч відбудеться 14 жовтня. У цей же день "Фенербахче" вирушає у гості до "Астон Вілли".

Найближчим матчем для "Фенербахче" буде виїзна гра чемпіонату проти "Газіантепу". Ця зустріч запланована на 14 вересня, початок о 20:00.

"Рома" наступний матч також гратиме в рамках домашнього чемпіонату. У цей же день, 14 вересня, команда Джанп'єро Гасперіні в гостях зустрінеться з "Торіно". Матч розпочнеться о 19:30.

Паралельно із матчем "Фенербахче" – "Рома" грав і донецький "Шахтар": український клуб не програв ПСВ Ейндховену на виїзді.

Теги: Фенербахче Рома
Головні матчі
Ліга чемпіонів 10 вересня 19:45
ПСВ - : - Шахтар
Ліга чемпіонів 10 вересня 19:45
Фенербахче - : - Рома
Ліга чемпіонів 10 вересня 22:00
Баварія - : - Буде-Глімт
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