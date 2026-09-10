"Рома" не втримала перемогу над "Фенербахче" у Стамбулі

У першому турі Ліги чемпіонів у Стамбулі відбувся матч між "Фенербахче" та "Ромою". Команда Джанп'єро Гасперіні вела в рахунку за підсумками першого тайму, однак турецький клуб зміг піти від поразки у другій половині матчу.

"Фенербахче" – "Рома": хід матчу

Римляни відкрили рахунок наприкінці першого тайму: з передачі Доніелла Малена відзначився Браян Крістанте. Господарі відповіли по перерві чисто англійською комбінацією: Мейсон Грінвуд вивів на ударну позицію Арчі Брауна, який не залишив шансів Міле Свілару – 1:1. Змінити цей рахунок до кінця матчу команди так і не змогли.

Цікаво, що на 68-й хвилині "Рома" претендувала на пенальті: Карем Артюкоглу сфолив проти Паулу Дібали. Рефері призначив 11-метровий, але скасував своє рішення після перегляду епізоду на системі VAR.

Ліга чемпіонів. Основний етап

Фенербахче – Рома – 1:1

Голи: Браун, 48 – Крістанте, 39.

Наступні матчі Ліги чемпіонів

У наступному турі "Рома" на своєму полі прийматиме мадридський "Реал". Цей матч відбудеться 14 жовтня. У цей же день "Фенербахче" вирушає у гості до "Астон Вілли".

Найближчим матчем для "Фенербахче" буде виїзна гра чемпіонату проти "Газіантепу". Ця зустріч запланована на 14 вересня, початок о 20:00.

"Рома" наступний матч також гратиме в рамках домашнього чемпіонату. У цей же день, 14 вересня, команда Джанп'єро Гасперіні в гостях зустрінеться з "Торіно". Матч розпочнеться о 19:30.