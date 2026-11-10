Подумав, що це жарт: зірка УПЛ розповів, як дізнався про виклик до збірної

Колишній футболіст збірної України Дмитро Хомченовський пригадав, як у серпні 2013-го року отримав перший виклик до національної команди від Михайла Фоменка. Про запрошення він дізнався завдяки телефонному дзвінку одноклубника Максима Білого, але спочатку навіть не повірив почутому.

Хомченовський не повірив у виклик до збірної

У серпні 2013-го року Дмитро Хомченовський, який тоді виступав за луганську "Зорю", отримав перше запрошення до національної збірної України. Півзахисник був єдиним дебютантом у складі команди Михайла Фоменка на товариський матч проти Ізраїлю.

Про цей виклик футболісту повідомив партнер по команді Максим Білий. Це сталося після завершення чергового туру чемпіонату, коли гравці вже роз'їхалися додому на вихідні.

"І тут мені телефонує Білий і каже: "Вітаю з викликом до збірної!". Я відповідаю: "Давай не чуди, яка збірна?". А він: "Зайди подивись". Ось так я і дізнався. Почав шукати інформацію, перевіряти, чи це правда. Звісно, першим ділом почав телефонувати рідним", - пригадав Хомченовський.

Якою була атмосфера у збірній Фоменка

За словами футболіста, Михайло Фоменко був спокійним тренером, який здебільшого спостерігав за тренуваннями збоку. Хомченовський зізнався, що під час першого приїзду до національної команди навіть не мав нагоди поспілкуватися з наставником, однак той давав гравцям можливість проявити себе.

Атмосферу в збірній півзахисник назвав чудовою. Опинившись поруч із футболістами, за грою яких раніше стежив, він спочатку відчував певне хвилювання.

Найбільше Хомченовський спілкувався з Андрієм П'ятовим, Ярославом Ракицьким та Олександром Кучером, адже вони часто разом літали до табору національної команди.

Чому Хомченовського перестали викликати

Загалом Хомченовський провів за збірну України чотири матчі. Пояснюючи, чому після цього більше не отримував запрошень, футболіст припустив, що на це вплинули його виступ у товариській грі проти Литви та подальший переїзд до Іспанії.

"Думаю, гра з Литвою була не надто переконливою з мого боку, і після цього мене вже не викликали. Напевно, свою роль зіграло й те, що я поїхав до другого дивізіону Іспанії", - зазначив колишній гравець збірної.