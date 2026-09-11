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Футбол 11 вересня 2026 · 15:47

"Молода кров" Арди Турана: "Шахтар" встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів

Український клуб виявився наймолодшим серед усіх 36 учасників за підсумками стартового туру
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Молода кров" Арди Турана: "Шахтар" встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів
Стартовий склад "Шахтаря" на матч з ПСВ (фото: ФК "Шахтар")
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Донецький "Шахтар" розпочав виступ в основному етапі Ліги чемпіонів не лише з важливої нічиєї, а й із цікавого досягнення. Команда Арда Турана виявилася особливою серед усіх учасників першого туру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Transfermarkt.

Наймолодший склад єврокубкового тижня

Стартова одинадцятка "Шахтаря" у матчі проти ПСВ стала наймолодшою серед усіх команд, які розпочинали свої поєдинки в першому турі Ліги чемпіонів. Середній вік 11 футболістів донецького клубу, яких Арда Туран випустив на поле з перших хвилин, становив 24,0 року.

Найближчими переслідувачами "гірників" за цим показником стали "Славія" (24,4 року), "Ланс" (24,6), "Феєнорд" (24,8) та "Комо" (25,3).

До першої десятки також увійшли "Лейпциг" (25,4), ЛАСК (25,6), "Манчестер Сіті" (25,7), "Порту" (25,8) та "Спортінг" (25,8).

Хто випустив найстаршу основу

Найбільш вікову стартову одинадцятку в першому турі Ліги чемпіонів виставив "Наполі". Середній вік футболістів італійської команди у матчі проти "Арсенала" становив 29,2 року.

Далі за цим показником розташувалися "Фенербахче" (29,1), "Баварія" (29,0), АЕК (28,9) та "Бетіс" (28,9).

Таким чином, різниця між наймолодшим стартовим складом "Шахтаря" та найстаршою одинадцяткою "Наполі" склала понад п'ять років.

Як "Шахтар" розпочав Лігу чемпіонів

У першому турі основного етапу Ліги чемпіонів "гірники" зіграли внічию з ПСВ. Поєдинок на стадіоні "Філіпс" в Ейндговені завершився з рахунком 1:1. Гол у складі української команди забив Глейкер Мендоза.

У другому турі "Шахтар" проведе номінально домашній матч проти афінського АЕКа. Зустріч відбудеться 14 жовтня в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж".

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Теги: Футбол Шахтар
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