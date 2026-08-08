rbc.ua
UA | RU
Субота, 08 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол "Манчестер Сіті" підписав ексчемпіона світу як дублера для Доннаруми
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 08 серпня 2026 · 13:08

"Манчестер Сіті" підписав ексчемпіона світу як дублера для Доннаруми

Досвідчений аргентинський голкіпер повертається на "Етіхад" через 10 років
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Манчестер Сіті" підписав ексчемпіона світу як дублера для Доннаруми
Воротар свідомо йде до "містян" на роль дублера (Фото: gerorulli, Instagram)

"Манчестер Сіті" узгодив трансфер 34-річного аргентинського воротаря Херонімо Рульї з французького "Марселя". Досвідчений гравець підписав із чемпіонами Англії контракт на два роки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BBC.

Повернення на "Етіхад" та фінансові деталі

Трансфер Рульї обійдеться "Манчестер Сіті" у символічні за сучасними мірками 1,7 млн фунтів. Для аргентинця це вже другий прихід до манчестерського клубу - він перебував у структурі "містян" у сезоні-2016/17, проте тоді не відіграв жодного офіційного матчу за першу команду, подорожуючи орендами.

Цього разу Херонімо запрошений на цілком конкретну роль - він стане прямим дублером для основного номера один команди, італійця Джанлуїджі Доннарумми. Потреба у новому голкіпері виникла після того, як цього тижня попередній дублер Джеймс Траффорд перейшов до "Лідса" за значні 45 млн фунтів.

Досвід та кубковий бекграунд

Рульї має колосальний європейський досвід, виступаючи за такі клуби як "Реал Сосьєдад", "Монпельє", "Аякс" та "Вільярреал". Українським та світовим уболівальникам він найбільше запам'ятався за виступами у складі "жовтої субмарини".

У легендарній марафонській серії пенальті проти "Манчестер Юнайтед" в фіналі Ліги Європи-2021 Рульї спершу сам забив вирішальний одинадцятиметровий, а потім відбив удар свого візаві Давіда Де Геа, принісши "Вільярреалу" єврокубковий трофей.

Також у складі збірної Аргентини воротар провів 8 матчів, здобувши разом із командою титули чемпіона світу-2022 та володаря Копа Амеріка-2024.

Раніше ми повідомляли, що "Аякс" підписав голкіпера "Барселони".

Теги: Манчестер Сіті Футбол
Головні матчі
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 15:30
Лівий Берег - : - Кудрівка
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 18:00
Буковина - : - Оболонь
Ліга конференцій Матч завершився
Динамо 1:0 Карабах
Головні новини
"Для мене все скінчилося": Усик зробив сенсаційну заяву щодо кар'єри "Для мене все скінчилося": Усик зробив сенсаційну заяву щодо кар'єри Перший матч у Кам'янець-Подільському, іспанський досвід та гра ногами: інтерв'ю Нікіти Федотова Перший матч у Кам'янець-Подільському, іспанський досвід та гра ногами: інтерв'ю Нікіти Федотова Норвегія відкрито закликала Інфантіно до відставки, але президент ФІФА має впливову підтримку Норвегія відкрито закликала Інфантіно до відставки, але президент ФІФА має впливову підтримку
Точки зору
Кирило Круторогов
7 інтриг перед новим сезоном УПЛ Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Данило Вереітін
Світло в кінці тунелю: "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ не засмутили в єврокубках Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна