"Манчестер Сіті" підписав ексчемпіона світу як дублера для Доннаруми

"Манчестер Сіті" узгодив трансфер 34-річного аргентинського воротаря Херонімо Рульї з французького "Марселя". Досвідчений гравець підписав із чемпіонами Англії контракт на два роки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BBC .

Повернення на "Етіхад" та фінансові деталі

Трансфер Рульї обійдеться "Манчестер Сіті" у символічні за сучасними мірками 1,7 млн фунтів. Для аргентинця це вже другий прихід до манчестерського клубу - він перебував у структурі "містян" у сезоні-2016/17, проте тоді не відіграв жодного офіційного матчу за першу команду, подорожуючи орендами.

Цього разу Херонімо запрошений на цілком конкретну роль - він стане прямим дублером для основного номера один команди, італійця Джанлуїджі Доннарумми. Потреба у новому голкіпері виникла після того, як цього тижня попередній дублер Джеймс Траффорд перейшов до "Лідса" за значні 45 млн фунтів.

Досвід та кубковий бекграунд

Рульї має колосальний європейський досвід, виступаючи за такі клуби як "Реал Сосьєдад", "Монпельє", "Аякс" та "Вільярреал". Українським та світовим уболівальникам він найбільше запам'ятався за виступами у складі "жовтої субмарини".

У легендарній марафонській серії пенальті проти "Манчестер Юнайтед" в фіналі Ліги Європи-2021 Рульї спершу сам забив вирішальний одинадцятиметровий, а потім відбив удар свого візаві Давіда Де Геа, принісши "Вільярреалу" єврокубковий трофей.

Також у складі збірної Аргентини воротар провів 8 матчів, здобувши разом із командою титули чемпіона світу-2022 та володаря Копа Амеріка-2024.