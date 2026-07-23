ЛНЗ - "Гент": де дивитись дебютний матч віцечемпіонів України в єврокубках

У четвер, 23 липня, ЛНЗ проведе історичну для себе гру - черкаський клуб вперше зіграє в матчі єврокубків. Віцечемпіони України розпочнуть свій шлях в Лізі конференцій.
Де та коли дивитися історичну зустріч у єврокубках - розповідає Sport RBC.UA.
Поєдинок ЛНЗ - "Гент" розпочнеться о 21:30. Черкаський клуб прийматиме бельгійський клуб на стадіоні "Вісла" в польському Плоцьку.
Головним арбітром зустрічі призначений 37-річний швед Граніт Македонці.
В рамках підготовки до сезону срібний призер УПЛ відіграв сім контрольних поєдинків проти команд з Хорватії, Австрії, Словенії, Угорщини та Туреччини. Підопічні Пономарьова чотири матчі виграли, одного разу зіграли внічию, а також поступилися "Гезтепе" та "Хайдуку". Гравці ЛНЗ забили 13 голів при шести пропущених.
"Гент" також має в своєму активі лише контрольні ігри. В липні бельгійці зіграли п'ять матчів, в яких здобув дві перемоги та дві нічиї. Єдина поразка була зафіксована в грі з "Кривбасом".
Віцечемпіон України зіграє з п'ятою командою чемпіонату Бельгії минулого сезону. Тренером команди лишається Рік Де Міл, також вдалося зберегти і костяк команди. Макс Дін, Абделькахар Кадрі та Сільвен Ван дер Гейден залишились в "Генті", пішов тільки камерунський центрбек Самуель Котто.
Зважаючи на це, можна згадати, які ці гравці грали в минулому сезоні. Бельгійці сповідували високий пресинг, швидкий перехід з оборони в атаку та робили ставку на вінгерів, які мали атакувати вільний простір на флангах.
Переможця цієї пари чекатиме ще один суперник перед виходом до групи Ліги конференцій. В разі успіху, черкаський клуб зустрінеться з переможцем пари "Гетеборг" (Швеція) / "Левадія" (Естонія).
Пряму трансляцію можна буде подивитись на онлайн-платформі Київстар ТБ.
Раніше ми розповідали, як про прийдешню гру з "гентом" казали головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов та захисник Роман Дідик.