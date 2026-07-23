ЛНЗ - "Гент": де дивитись дебютний матч віцечемпіонів України в єврокубках

У четвер, 23 липня, ЛНЗ проведе історичну для себе гру - черкаський клуб вперше зіграє в матчі єврокубків. Віцечемпіони України розпочнуть свій шлях в Лізі конференцій.

Де та коли дивитися історичну зустріч у єврокубках - розповідає Sport RBC.UA .

Основні деталі матчу

Поєдинок ЛНЗ - "Гент" розпочнеться о 21:30. Черкаський клуб прийматиме бельгійський клуб на стадіоні "Вісла" в польському Плоцьку.

Головним арбітром зустрічі призначений 37-річний швед Граніт Македонці.

Як команди готувались до матчу

В рамках підготовки до сезону срібний призер УПЛ відіграв сім контрольних поєдинків проти команд з Хорватії, Австрії, Словенії, Угорщини та Туреччини. Підопічні Пономарьова чотири матчі виграли, одного разу зіграли внічию, а також поступилися "Гезтепе" та "Хайдуку". Гравці ЛНЗ забили 13 голів при шести пропущених.

"Гент" також має в своєму активі лише контрольні ігри. В липні бельгійці зіграли п'ять матчів, в яких здобув дві перемоги та дві нічиї. Єдина поразка була зафіксована в грі з "Кривбасом".

Що відомо про суперника ЛНЗ

Віцечемпіон України зіграє з п'ятою командою чемпіонату Бельгії минулого сезону. Тренером команди лишається Рік Де Міл, також вдалося зберегти і костяк команди. Макс Дін, Абделькахар Кадрі та Сільвен Ван дер Гейден залишились в "Генті", пішов тільки камерунський центрбек Самуель Котто.

Зважаючи на це, можна згадати, які ці гравці грали в минулому сезоні. Бельгійці сповідували високий пресинг, швидкий перехід з оборони в атаку та робили ставку на вінгерів, які мали атакувати вільний простір на флангах.

Турнірні розклади та наступні суперники

Переможця цієї пари чекатиме ще один суперник перед виходом до групи Ліги конференцій. В разі успіху, черкаський клуб зустрінеться з переможцем пари "Гетеборг" (Швеція) / "Левадія" (Естонія).

Де дивитися матч в Україні

Пряму трансляцію можна буде подивитись на онлайн-платформі Київстар ТБ.