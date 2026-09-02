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Футбол 02 вересня 2026 · 06:04

"Челсі" та "Манчестер Сіті" повторили трансферний рекорд АПЛ

Трансфер Енцо Фернандеса до "містян" увійшов в історію англійського футболу
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Челсі" та "Манчестер Сіті" повторили трансферний рекорд АПЛ
Енцо Фернандес (фото: Getty Images)
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"Манчестер Сіті" домовився з "Челсі" про трансфер півзахисника Енцо Фернандеса за 125 млн фунтів. Ця сума стане повторенням британського трансферного рекорду.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на BBC Sport.

Деталі трансферу Енцо у "Сіті"

Клуби завершили переговори після 24 годин активних консультацій. 25-річний аргентинець найближчим часом має пройти медичний огляд і підписати з "Манчестер Сіті" довгостроковий контракт.

Фернандес перейшов до "Челсі" з "Бенфіки" у 2023 році за 107 млн фунтів – тоді цей трансфер став найдорожчим в історії британського футболу. Тепер його перехід до "Сіті" зрівняється з рекордною сумою, яку минулого літа "Ліверпуль" заплатив за Александера Ісака.

Особливим цей трансфер робить і возз'єднання Фернандеса з Енцо Марескою. Аргентинський хавбек працював під керівництвом італійського тренера під час його перебування на чолі "Челсі". Мареска зацікавлений у повторній співпраці з футболістом після того, як "Манчестер Сіті" цього літа втратив низку півзахисників.

Фернандес не потрібен "Челсі"?

Фернандес не потрапив до заявки "Челсі" на матчі проти "Брайтона" (4:3) у Прем'єр-лізі та "Лутона" (2:0) у Кубку англійської ліги. Аргентинські ЗМІ повідомляли, що футболіст нібито попросив не включати його до складу на ці поєдинки.

У "Челсі" раніше встановили дедлайн для потенційних покупців – 17:00 за британським часом 14 серпня. Лондонський клуб був готовий розглянути пропозиції від 120 млн фунтів, щоб завершити ситуацію з майбутнім Фернандеса до початку сезону-2026/27.

Активність "Манчестер Сіті"

Для "Манчестер Сіті" це вже другий трансферний рекорд за нинішнє літо. Раніше клуб придбав Еліота Андерсона у "Ноттінгем Форест" за 116 млн фунтів.

Таким чином, Фернандес стане четвертим футболістом, за якого цього літа клуби АПЛ заплатили щонайменше 100 млн фунтів. До нього позначку подолали Морган Роджерс (117 млн фунтів, "Челсі"), Бредлі Баркола (123 млн, "Ліверпуль") та Еліот Андерсон (116 млн, "Манчестер Сіті").

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Теги: Футбол Манчестер Сіті Челси
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