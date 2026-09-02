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Футбол 02 вересня 2026 · 13:28

Бражко та Попов в топі: гравці "Динамо" дізнались свої рейтинги в FC 27

Найсильнішим гравцем киян залишився Микола Шапаренко
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Бражко та Попов в топі: гравці "Динамо" дізнались свої рейтинги в FC 27
Володимир Бражко входить до топ-5 гравців киян (Фото: fc_dynamo_kyiv, Instagram)
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Компанія EA Sports почала розкривати дані щодо рейтингів гравців у новій частині футбольного симулятора FC 27. Цього разу стали відомі рейтинги гравців київського "Динамо".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Instagram-сторінку ФК "Динамо".

Кращі та гірші гравці серед киян

Кияни опублікували картки своїх гравців у футбольному симуляторі. Найвищий загальний рейтинг отримав півзахисник команди Микола Шапаренко 78. Також до п'ятірки найкращих гравців "Динамо" увійшли Віталій Буяльський (76), Володимир Бражко (75), Олександр Піхальонок (75) та Денис Попов (75).

Найнижчу оцінку в команді (53) мають одразу два футболіста - захисники Максим Коробов та Владислав Захарченко.

Рейтинг гравців "Динамо" (Фото: fc_dynamo_kyiv, Instagram)

Українські футболісти в симуляторі

Найвищі рейтинги в FC 27 серед українців мають наші легіонери. Захисник ПСЖ Ілля Забарний, голкіпер "Реала" Андрій Лунін та воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін мають однаковий рейтинг (80).

Наступним у рейтингу розташувався Артем Довбик із показником 79. По 78 балів отримали Віктор Циганков, Георгій Судаков та Єгор Ярмолюк. Такий самий показник має Микола Шапаренко - що робить його і найкращим українцем (і загалом найкращим) в УПЛ.

Раніше ми повідомляли, що Маліновський та Батагов офіційно залишилися без тренера.

Теги: Футбол Динамо
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