"Барселона" оголосила про трансфер топ-гравця: він виграв чемпіонат світу

Іспанський півзахисник Родрі став гравцем "Барселони". Він підписав контракт до 2030 року, долучившись до "блаугранас" після семи років у складі "Манчестер Сіті".

Родрі перейшов до "Барселони": деталі

30-річний іспанський півзахисник підписав угоду до 2030 року. Згідно з даними Transfermarkt.com сума трансферу становить 60 мільйонів євро. Сам футболіст одразу визначив свої пріоритетні цілі у новому клубі.

"Я тут, щоб змагатися за все, за такі великі речі, як Ліга чемпіонів. Я прийшов до надзвичайно амбітного клубу, який дійсно відповідає моїй особистості, тому я намагатимуся допомогти всіма можливими способами досягти наших цілей цього сезону", – розповів Родрі.

В останні сім років півзахисник виступав за "Манчестер Сіті" і в 2024 році він отримав "Золотий м'яч". У сезоні 2022/2023 у складі англійського гранда Родрі виграв Лігу чемпіонів.

Кар'єра Родрі

Іспанський футболіст народився у Мадриді. Він є вихованцем місцевого "Атлетіко", за який грав до 2013 року. Далі кар'єра Родрі продовжилася у "Вільярреалі", а у 2018 він повернувся до складу мадридського клубу.

Відігравши сезон 2018/2019 за "Атлетіко", Родрі перейшов до "Манчестер Сіті" за 70 мільйонів євро. Під орудою Пепа Гвардіоли опорний півзахисник дуже швидко став важливою частиною команди, у якій відіграв 7 років та виграв сумарно 13 титулів.

За національну збірну Іспанії Родрі грає з 2018 року. У її складі він вигравав Лігу Націй (2023), чемпіонат Європи (2024) та чемпіонат світу 2026.

Трансфери "Барселони" 2026

Родрі став четвертим придбанням каталонського клубу у поточне міжсезоння. Раніше "блаугранас" підсилили склад Ентоні Гордоном з "Ньюкаслу", Карімом Адейемі з "Боруссії" (Дортмунд) та Джессі Бісіву з бельгійського клубу NXT. Сумарно за чотирьох гравців "Барселона" заплатила понад 160 мільйонів євро.