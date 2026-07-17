"Арсенал" готовий викласти шалені 100 мільйонів за нового лідера атаки

Лондонський "Арсенал" визначився зі своїм головним трансферним пріоритетом на літнє міжсезоння. Керівництво клубу націлилося на лідера атаки "Астон Вілли" Моргана Роджерса. Потенційний перехід обіцяє стати одним із найдорожчих у нинішньому вікні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sky Sports .

Рекордний цінник та конкуренція супергігантів

Офіційні переговори між клубами ще не стартували, але лондонці вже готують перший крок. Головна перешкода для трансферу – непохитна позиція бірмінгемців. "Астон Вілла" категорично не бажає розлучатися зі своїм талантом, а чинний контракт гравця, розрахований аж до 2031 року, дає клубу залізобетонну позицію на переговорах.

На тлі останніх великих угод на ринку, цінник на 23-річного англійця вже злетів і перевищує 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Окрім "Арсенала", за розвитком подій уважно стежать "Манчестер Юнайтед", "Челсі" та ПСЖ.

Минулого сезону Роджерс продемонстрував вражаючу ефективність, забивши 14 голів та віддавши 11 асистів у 55-ти матчах. Його стрімкий злет від гравця "Мідлсбро" за 16 мільйонів до повноцінної зірки збірної Англії на чемпіонаті світу змусив здригнутися весь європейський ринок.

Навіщо Роджерс потрібен Артеті

Мікель Артета розглядає англійця як ідеальне підсилення лівого флангу атаки, особливо на тлі відходу Леандро Троссара. Попри те, що Роджерс частіше заявляв про себе на позиції атакувального півзахисника та навіть брався конкурувати з Джудом Беллінгемом за роль "десятки" у збірній, цифри підтверджують його універсалізм. Близько 45 відсотків ігрового часу в "Астон Віллі" він провів саме як лівий вінгер.

Універсальність 23-річного футболіста дозволяє йому без проблем закривати будь-яку зону попереду, що є ключовим фактором для тактики "Арсенала".

Паралельно лондонський клуб вивчає й інші варіанти підсилення лінії нападу. "Каноніри" зберігають інтерес до Хуліана Альвареса з мадридського "Атлетіко" та Бредлі Барколя з ПСЖ. Проте трансфер аргентинця виглядає малоймовірним через його бажання переїхати до "Барселони", а парижани відпустять Барколя лише у разі купівлі нового нападника, де серед кандидатів фігурує той самий Роджерс.