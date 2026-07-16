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Спорт »

Випередили МЮ: "Рома" перехопила зірку "Вест Гема"

20:38 16.07.2026 Чт
1 хв
Римляни випереджають "червоних дияволів" у боротьбі за талановитого нідерландського вінгера
aimg Малюгін Микита
Випередили МЮ: "Рома" перехопила зірку "Вест Гема" 24-річний вінгер добре проявив себе на чемпіонаті світу (Фото: csummerville7, Instagram)
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Італійська "Рома" націлилася на гучне підсилення атакувальної лінії. Влітку до римлян може доєднатися Крісенсіо Саммервілл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Керівництво "вовків" налаштоване дуже серйозно щодо підписання 24-річного нідерландця. В Римі вже перейшли до конкретних дій - представники нідерландського футболіста відвідали Італію та провели переговори з боссами "Роми".

Сам Саммервілл у четвер повертається з відпустки в Маямі й планує особисто вивчити всі пропозиції, які є на його столі. Чинний контракт вінгера з лондонським "Вест Гемом" розрахований ще на три роки, тому покупцям доведеться задовольнити фінансові апетити "молотобійців".

Чому мовчить "Манчестер Юнайтед"

Нідерландець також є пріоритетною ціллю для "Манчестер Юнайтед", проте манкуніанці наразі зв'язані по руках і ногах. Головним стримуючим фактором лишається невизначене майбутнє Маркуса Решфорда.

Поки "червоні дияволи" не продадуть англійця, підписання Саммервілла залишається на паузі. Цією затримкою англійського гранда і прагне скористатися "Рома", яка хоче закрити угоду найближчим часом.

Раніше ми повідомляли, що "Рому" може покинути український нападник - в послугах Довбика зацікавлені його колишні тренери. Натомість інший італійський гранд прагне утримати володаря Золотого м'яча.

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