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Опередили МЮ: "Рома" перехватила звезду "Вест Хэма"

20:38 16.07.2026 Чт
1 мин
Римляне опережают "красных дьяволов" в борьбе за талантливого нидерландского вингера
aimg Малюгин Никита
Опередили МЮ: "Рома" перехватила звезду "Вест Хэма" 24-летний вингер хорошо проявил себя на чемпионате мира (Фото: csummerville7, Instagram)
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Итальянская "Рома" нацелилась на громкое усиление атакующей линии. Летом к римлянам может присоединиться Крисенсио Саммервилл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Руководство "волков" настроено очень серьезно к подписанию 24-летнего нидерландца. В Риме уже перешли к конкретным действиям – представители нидерландского футболиста посетили Италию и провели переговоры с боссами "Ромы".

Сам Саммервилл в четверг возвращается из отпуска в Майами и планирует лично изучить все предложения, которые есть на его столе. Действующий контракт вингера с лондонским "Вест Хэмом" рассчитан еще на три года, поэтому покупателям придется удовлетворить финансовые аппетиты "молотобойцев".

Почему молчит "Манчестер Юнайтед"

Нидерландец также является приоритетной целью для "Манчестер Юнайтед", однако манкунианцы связаны по рукам и ногам. Главным сдерживающим фактором остается неопределенное будущее Маркуса Решфорда.

Пока "красные дьяволы" не продадут англичанина, подписание Саммервилла остается на паузе. Этой задержкой английского гранда и стремится воспользоваться "Рома", желающая закрыть сделку в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что "Рому" может покинуть украинский нападающий – в услугах Довбика заинтересованы его бывшие тренеры. Вместо этого другой итальянский гранд стремится удержать обладателя Золотого мяча.

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