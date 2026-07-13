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Довбик может покинуть "Рому": экс-тренер украинца стремится усилить нападение

19:32 13.07.2026 Пн
2 мин
Нападающий сборной Украины может сменить европейский чемпионат уже летом
aimg Малюгин Никита
Довбик может покинуть "Рому": экс-тренер украинца стремится усилить нападение Артем Довбик провел в составе римского клуба два сезона (Фото: asroma.com)
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Амстердамский "Аякс" серьезно настроен усилить линию атаки и готовит улучшенное трансферное предложение по форварду "Ромы". Нидерландский гранд стремится воспользоваться текущим статусом Артема Довбика в итальянском клубе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Calciomercato.it.

"Аякс" уже делал первые шаги по трансферу Артема Довбика. Однако теперь руководство амстердамцев готовит новый, более решительный финансовый шаг.

По информации источников, нидерландцы могут увеличить предложение до 23 миллионов евро – это именно та сумма, при которой боссы "Ромы" готовы отпустить украинца.

В то же время в "Аяксе" видят в Довбике идеального центрфорварда, способного вернуть команде доминирование на внутренней и международной арене. Также нужно помнить, что главным тренером амстердамского гранда стал Мичел, уже работавший с Довбиком в "Жироне".

Конкуренция за Довбика

Впрочем, на нападающего сборной Украины претендуют не только нидерландцы. Также на Довбика претендует и "Дженоа".

Главный тренер команды Даниэле Де Росси ранее работал с нападающим в "Роме" и заинтересован в возобновлении сотрудничества. Сообщается, что Де Росси готов приложить максимум усилий для подписания Артема.

Довбик в "Роме"

Довбик присоединился к "Роме" в 2025 году и провел в Риме два сезона. Дебютный сезон оказался для него достаточно продуктивным – 17 голов и три голевых передачи в 45 матчах.

А вот прошлый сезон в актив украинцу занести тяжело - значительную его часть Артем пропустил из-за травмы, полученной в январе 2026-го года. Несмотря на это, он все равно успел сыграть в 18 матчах, в которых он забил три гола и отдал три ассиста.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029-го года.

Напомним, что Артем Довбик возобновил тренировки после травмы - нападающий вернулся в состав перед решающими матчами Серии А. И в конце концов римляне смогли вернуться в Лигу чемпионов - впервые за семь лет.

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