Довбик може покинути "Рому": екстренер українця прагне посилити напад

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Calciomercato.it

"Аякс" уже робив перші кроки щодо трансферу Артема Довбика. Проте тепер керівництво амстердамців готує новий, більш рішучий фінансовий крок.

За інформацією джерел, нідерландці можуть збільшити пропозицію до 23 мільйонів євро - це саме та сума, за якої боси "Роми" готові відпустити українця.

Водночас в "Аяксі" бачать у Довбику ідеального центрфорварда, здатного повернути команді домінування на внутрішній та міжнародній арені. Також треба пам'ятати, що головним тренером амстердамського гранду став Мічел, який вже працював із Довбиком в "Жироні".

Конкуренція за Довбика

Втім, на нападника збірної України претендують не лише нідерландці. Також на Довбика претендує і "Дженоа".

Головний тренер команди Даніеле Де Россі раніше працював із нападником у "Ромі" та зацікавлений у поновленні співпраці. Повідомляється, що Де Россі готовий докласти максимум зусиль для підписання Артема.

Довбик в "Ромі"

Довбик доєднався до "Роми" в 2025-му році та провів в Римі два сезони. Дебютний сезон видався для нього достатньо продуктивним - 17 голів та три гольові передачі в 45 матчах.

А от минулий сезон в актив українцю занести важко - значну його частину Артем пропустив через травму, отриману в січні 2026-го року. Попри це, він все одно встиг зіграти у 18 матчах, в яких він забив три голи та віддав три асиста.

Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2029-го року.