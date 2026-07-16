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Після поразки в півфіналі: Зірка збірної Англії заговорив про завершення кар'єри

21:20 16.07.2026 Чт
2 хв
Капітан "трьох левів" не впевнений, що буде грати на наступному мундіалі
aimg Малюгін Микита
Після поразки в півфіналі: Зірка збірної Англії заговорив про завершення кар'єри Гаррі Кейн гостро переживає поразку від Аргентини (Фото: HKane, X)
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Капітан збірної Англії Харрі Кейн заявив, що наразі занадто рано оцінювати його шанси на участь у наступному чемпіонаті світу-2030. Форвард зізнався, що переживає важкий удар після драматичного вильоту від Аргентини у півфіналі ЧС-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport.

Півфінальний матч проти чинних чемпіонів світу аргентинців закінчився для команди Томаса Тухеля трагедією. Англія не втримала перевагу проти Аргентини та знову зупинилися за крок від фіналу та омріяного трофею.

Майбутнє Кейна

На цьому тлі 32-річний нападник заговорив про своє майбутнє в збірній Англії. Та порівняв себе із Ліонелем Мессі, який лишається лідером своєї збірної у 39 років.

"Зараз занадто рано говорити про наступний чемпіонат світу. Чотири роки - це довгий шлях. Для мене головне - рухатися рік за роком і стежити за своїм самопочуттям. Зараз треба просто пережити цю болючу поразку", - заявив Кейн.

Попри командне фіаско, Кейн і Джуд Беллінгем мають у своєму активі по 6 голів на турнірі та все ще зберігають теоретичні шанси на "Золоту бутсу". Водночас попереду лишаються Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе (у обох - по 8 голів).

"Втрачений пазл" англійців

Кейн також прокоментував причини поразки у півфіналі. За його словами, невміння контролювати гру на останніх хвилинах та пасивність у захисті є головною проблемою Англії вже протягом останніх 4-5 великих турнірів.

Схожі думки висловили захисник Ден Берн та Джуд Беллінгем, який заявив, що йому неймовірно боляче повторювати фанатам "ті самі слова виправдань, які вони чують роками".

Англія знову спробує вибороти бодай бронзу на чемпіонаті світу-2026. У неділю, 19 липня, у втішному матчі за третє місце підопічні Тухеля зійдуться в битві проти збірної Франції.

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