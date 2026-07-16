После поражения в полуфинале: Звезда сборной Англии заговорил о завершении карьеры
Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что пока слишком рано оценивать его шансы на участие в следующем чемпионате мира-2030. Форвард признался, что испытывает тяжелый удар после драматического вылета от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.
Полуфинальный матч против действующих чемпионов мира аргентинцев закончился для команды Томаса Тухеля трагедией. Англия не удержала преимущество против Аргентины и снова остановилась в шаге от финала и вожделенного трофея.
Будущее Кейна
На этом фоне 32-летний нападающий заговорил о своем будущем в сборной Англии. И сравнил себя с Лионелем Месси, который остается лидером своей сборной в 39 лет.
"Сейчас слишком рано говорить о следующем чемпионате мира. Четыре года – это долгий путь. Для меня главное - двигаться год за годом и следить за своим самочувствием. Сейчас нужно просто пережить это болезненное поражение", - заявил Кейн.
Несмотря на командное фиаско, Кейн и Джуд Беллингем имеют в своем активе по 6 голов на турнире и сохраняют теоретические шансы на "Золотую бутсу". В то же время впереди остаются Лионель Месси и Килиан Мбаппе (у обоих - по 8 голов).
"Потерянный пазл" англичан
Кейн также прокомментировал причину поражения в полуфинале. По его словам, неумение контролировать игру на последних минутах и пассивность в защите является главной проблемой Англии уже в последние 4-5 крупных турниров.
Похожие мнения выразили защитник Дэн Берн и Джуд Беллингем, заявивший, что ему невероятно больно повторять фанатам "те же слова оправданий, которые они слышат годами".
Англия снова попытается завоевать хотя бы бронзу на чемпионате мира-2026. В воскресенье, 19 июля, в отрадном матче за третье место подопечные Тухеля сойдутся в битве против сборной Франции.