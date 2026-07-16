ua en ru
Чт, 16 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Когда финал и матч за "бронзу" ЧМ-2026: точные даты и время

08:58 16.07.2026 Чт
2 мин
"Золото" Мундиаля разыграют Испания и Аргентина
aimg Андрей Костенко
Когда финал и матч за "бронзу" ЧМ-2026: точные даты и время На Мундиале-2026 осталось сыграть два матча (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике вышел на финишную прямую. На главном турнире планеты осталось сыграть два важнейших матча – битву за бронзовые награды и главный финал, в котором определится обладатель Кубка мира.

Где и когда пройдут решающие поединки – рассказывает РБК-Украина.

Расписание финальных встреч

По киевскому времени оба поединка пройдут в воскресенье, 19 июля, однако начнутся с разницей почти в сутки.

Матч за 3-е место

Франция – Англия

19 июля, 0:00. Стадион "Хард Рок Стедиум" (Майами-Гарденс, пригород Майами, штат Флорида).

Читайте также: Конец эпохи: легендарный тренер заменит Дешама во главе сборной Франции

Финал

Испания – Аргентина

19 июля, 22:00. Стадион "Метлайф Стедиум" (Ист-Разерфорд, пригород Нью-Йорка, штат Нью-Джерси).

Когда финал и матч за &quot;бронзу&quot; ЧМ-2026: точные даты и время

Путь команд к финальным сражениям

В полуфинальных противостояниях сошлись четыре сильнейшие сборные мира по актуальному рейтингу ФИФА.

Сборная Испании обеспечила себе путевку в главный матч,уверенно обыграв французов со счетом 2:0.

Другим финалистом стала Аргентина. Действующие чемпионы мира продемонстрировали характер в игре против Англии – проигрывая по ходу встречи, латиноамериканцы совершили яркий камбэк и вырвали победу со счетом 2:1.

Когда финал и матч за &quot;бронзу&quot; ЧМ-2026: точные даты и время

Гонка бомбардиров

Параллельно с командной борьбой развернется ожесточенное сражение за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026. Лидер аргентинцев Лионель Месси и лидер французов Килиан Мбаппе имеют в своем активе по 8 забитых мячей и попытаются улучшить статистику в своих финалах.

Когда финал и матч за &quot;бронзу&quot; ЧМ-2026: точные даты и время

Где смотреть трансляции в Украине

Оба поединка в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Игру за третье место и финал покажут на платном канале "Megogo Футбол Первый". Кроме того, решающий матч за "золото" будет доступен бесплатно на канале "Megogo Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Ранее стало известно о внезапной смерти известного арбитра, которого ФИФА отстранила от ЧМ-2026.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Чемпионат мира Сборная Испании Сборная Аргентины Франция Сборная Англии
Новости
В Киеве двое погибших и ранены из-за ночного удара РФ
В Киеве двое погибших и ранены из-за ночного удара РФ
Аналитика
Из "Нафтогаза" в премьеры: почему Зеленский выбрал Корецкого и какие вызовы ждут его в Кабмине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Из "Нафтогаза" в премьеры: почему Зеленский выбрал Корецкого и какие вызовы ждут его в Кабмине