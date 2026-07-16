Когда финал и матч за "бронзу" ЧМ-2026: точные даты и время
Чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике вышел на финишную прямую. На главном турнире планеты осталось сыграть два важнейших матча – битву за бронзовые награды и главный финал, в котором определится обладатель Кубка мира.
Где и когда пройдут решающие поединки – рассказывает РБК-Украина.
Расписание финальных встреч
По киевскому времени оба поединка пройдут в воскресенье, 19 июля, однако начнутся с разницей почти в сутки.
Матч за 3-е место
Франция – Англия
19 июля, 0:00. Стадион "Хард Рок Стедиум" (Майами-Гарденс, пригород Майами, штат Флорида).
Финал
Испания – Аргентина
19 июля, 22:00. Стадион "Метлайф Стедиум" (Ист-Разерфорд, пригород Нью-Йорка, штат Нью-Джерси).
Путь команд к финальным сражениям
В полуфинальных противостояниях сошлись четыре сильнейшие сборные мира по актуальному рейтингу ФИФА.
Сборная Испании обеспечила себе путевку в главный матч,уверенно обыграв французов со счетом 2:0.
Другим финалистом стала Аргентина. Действующие чемпионы мира продемонстрировали характер в игре против Англии – проигрывая по ходу встречи, латиноамериканцы совершили яркий камбэк и вырвали победу со счетом 2:1.
Гонка бомбардиров
Параллельно с командной борьбой развернется ожесточенное сражение за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026. Лидер аргентинцев Лионель Месси и лидер французов Килиан Мбаппе имеют в своем активе по 8 забитых мячей и попытаются улучшить статистику в своих финалах.
Где смотреть трансляции в Украине
Оба поединка в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.
Игру за третье место и финал покажут на платном канале "Megogo Футбол Первый". Кроме того, решающий матч за "золото" будет доступен бесплатно на канале "Megogo Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.
Ранее стало известно о внезапной смерти известного арбитра, которого ФИФА отстранила от ЧМ-2026.