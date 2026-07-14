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Скандал вокруг ЧМ-2026 получил трагическое продолжение: скончался известный арбитр

13:12 14.07.2026 Вт
2 мин
Полиция Нидерландов расследует обстоятельства внезапной смерти рефери Роба Диперинка
aimg Андрей Костенко
Скандал вокруг ЧМ-2026 получил трагическое продолжение: скончался известный арбитр Роб Диперинк (фото: knvb.nl)
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Нидерландский футбольный арбитр Роб Диперинк ушел из жизни в возрасте 38 лет. Последние месяцы его жизни были омрачены громким скандалом и отстранением ФИФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Арест в Лондоне и удар от ФИФА

В последнее время Диперинк находился под колоссальным психологическим давлением. В апреле этого года его задержала полиция Лондона в одной из гостиниц по подозрению в сексуальном насилии над подростком. Впоследствии британские правоохранители закрыли уголовное производство из-за нехватки улик, не выдвинув арбитру никаких официальных обвинений.

Сам рефери последовательно настаивал на своей невиновности.

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"Очень расстраивает то, что меня безосновательно обвинили. С самого начала я полностью сотрудничал с полицейским расследованием, а также сразу же был максимально открыт для ФИФА, УЕФА и Футбольного союза Нидерландов. Жаль, что ФИФА решила не назначать меня на чемпионат мира, я, конечно, разочарован этим", - отмечал тогда Диперинк.

Несмотря на полное закрытие дела, последствия оказались сокрушительными. В мае ФИФА официально вычеркнула нидерландца из списка видеоассистентов арбитра (ВАР), которые должны были работать на ЧМ-2026.

Причины внезапной смерти 38-летнего арбитра остаются неизвестными. Королевский футбольный союз Нидерландов не разглашает деталей, однако нидерландские медиа, в частности De Telegraaf, сообщают, что полиция уже начала расследование и проводила следственные действия у дома, где проживал Диперинк.

Судил Евро-2024 и работал до последнего

Роб Диперинк считался одним из самых авторитетных специалистов своей страны. В профессиональном футболе он работал более 15 лет, а поединки элитного дивизиона Нидерландов – Эредивизи – обслуживал с 2017-го. Всего на его счету 284 профессиональных матча.

Диперинк регулярно получал международные назначения. В частности он работал видеоарбитром на матчах чемпионата Европы-2024, а также обслуживал финал Лиги конференций УЕФА 2024 года.

Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние из-за отстранения от Мундиаля, рефери продолжал работать. Свой последний матч он отсудил только в прошлую субботу, 11 июля – это был товарищеский спарринг между нидерландским клубом "Гоу Эхед Иглз" и кипрским "Аполлоном".

Ранее мы сообщали, что игрок сборной ЮАР скончался в возрасте 25 лет после ЧМ-2026.

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