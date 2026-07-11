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Игрок сборной ЮАР скончался в возрасте 25 лет после ЧМ-2026

16:52 11.07.2026 Сб
3 мин
Две недели назад он играл против Канады
aimg Екатерина Урсатий
Игрок сборной ЮАР скончался в возрасте 25 лет после ЧМ-2026 Сборная ЮАР в матче против Канады (фото: x.com/BafanaBafan)
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Полузащитник национальной сборной ЮАР и клуба "Маммелоди Сандаунс" Джейден Адамс внезапно скончался в возрасте 25 лет. Трагедия произошла вскоре после возвращения футболиста с чемпионата мира 2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Soccer Laduma.

Загадочные обстоятельства и эмоциональное заявление тренера

Официальные причины и обстоятельства смерти молодого хавбека пока не разглашаются. В клубе "Мамелоди Сандаунс", в который игрок должен прибыть перед вылетом на тренировочные сборы, информацию не подтвердили, но и не опровергли, призвав уважать конфиденциальность семьи.

В то же время тренер игрока, Брендин Джонсон, выступил с официальным подтверждением трагедии и эмоциональным комментарием:

"Семья не хотела бы, чтобы с ней сейчас связывались, они не смогли бы никому ничего ответить. Эта потеря разорвала всех на куски: как только вернулись с чемпионата мира, как сразу получили такую новость, понимаете", - рассказал главный тренер.

"В четверг у меня был с ним откровенный разговор, парень был очень настроен на возвращение, и на то, что сможет вернуться после чемпионата мира и продолжить карьеру, понимаете, став чемпионом КАФ, зная, что его ждет, он был готов. Он не тратил время, находясь дома с семьей", - добавил наставник.

"Так что сейчас у меня даже нет слов, но мы просим уважать конфиденциальность семьи. Да, могу подтвердить, что он ушел из жизни. Никто этого не ожидал", - сказал Джонсон.

По информации африканского журналиста Нуху Адамса, причиной смерти могло стать самоубийство на фоне продолжительной депрессии.

Также местные медиа сообщают, что незадолго до этого футболист пережил тяжелую личную потерю – две недели назад скончалась его бабушка.

Клуб, Южноафриканская футбольная ассоциация и стражи порядка окончательных заявлений об обстоятельствах происшествия пока не обнародовали.

Выступления на ЧМ-2026 и клубная карьера

Джейден Адамс только что вернулся из Мундиаля, где сыграл в трех поединках группового этапа против Мексики (0:2), Чехии (1:1) и Южной Кореи (1:0), помог сборной ЮАР выйти в плей-офф.

Всего две недели назад он находился в заявке на матч 1/8 финала против Канады, где его команда уступила со счетом 0:1 из-за гола в компенсированное время, а канадцы первыми пробились дальше. В общей сложности на счету хавбека 9 матчей за национальную команду.

На клубном уровне Адамс защищал цвета команд "Стелленбосс" и "Маммелоди Сандаунс", куда перешел в январе 2025 года. В его активе 67 поединков, 3 забитых мяча и 7 результативных передач.

В последние сезоны он стал одним из ключевых исполнителей команды, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов КАФ.

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