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Драма на 92-й минуте: Канада и ЮАР определили первого участника 1/8 финала ЧМ-2026 (видео)

08:56 29.06.2026 Пн
2 мин
Исторический прорыв "кленовых листьев"
aimg Андрей Костенко
Драма на 92-й минуте: Канада и ЮАР определили первого участника 1/8 финала ЧМ-2026 (видео) Сборная Канады одержала историческую победу (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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На чемпионате мира-2026 официально стартовала самая бескомпромиссная стадия – матчи на вылет. В первом же поединке 1/16 финала болельщики увидели настоящую футбольную драму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

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ЧМ-2026. 1/16 финала

ЮАР – Канада – 0:1

Гол: Эустакио, 90+2

Развязка на последних минутах

Оба коллектива впервые играли на стадии плей-офф чемпионата мира. Стартовая половина игры прошла под знаком очевидного превосходства канадцев, однако препятствием их атакам стеной стал капитан и вратарь южноафриканцев Ронвен Уильямс.

После перерыва игра несколько выровнялась. Однако именно канадская сборная была нацелена решить судьбу путевки в основное время. Когда казалось, что игра неизбежно перейдет в овертайм, Канада нашла свой шанс. На 90+2-й минуте полузащитник Стивен Эустакио подхватил мяч на подступах к штрафной и бильярдным ударом низом попал точно в левый угол ворот – 0:1. Обескровленная ЮАР ответить уже просто не имела времени.

Исторический успех и потенциальный соперник

Благодаря единственному голу сборная Канады вырвала победу и стала первой командой, прошедшей в 1/8 финала. Это новый рекорд канадцев на ЧМ: до текущего турнира "кленовые" терпели поражение во всех матчах Мундиалов, в которых участвовали (1986 и 2022 годы). А теперь не только вышли из группы, но и преодолели стартовый раунд плей-офф.

В рамках 1/8 финала канадская команда скрестит оружие с триумфатором пары Нидерланды – Марокко.

Ранее ИИ назвал главных фаворитов на "золото" ЧМ-2026 перед стартом плей-офф.

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