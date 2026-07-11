Гравець збірної ПАР помер у віці 25 років після ЧС-2026

Півзахисник національної збірної ПАР та клубу "Мамелоді Сандаунс" Джейден Адамс раптово помер у віці 25 років. Трагедія сталася невдовзі після повернення футболіста з чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Soccer Laduma.

Загадкові обставини та емоційна заява тренера

Офіційні причини та обставини смерті молодого хавбека наразі не розголошуються. У клубі "Мамелоді Сандаунс", до якого гравець мав прибути перед вильотом на тренувальні збори, інформацію не підтвердили, але й не спростували, закликавши поважати приватність родини.

Водночас тренер гравця, Брендін Джонсон, виступив з офіційним підтвердженням трагедії та емоційним коментарем:

"Родина не хотіла б, щоб з нею зараз зв’язувалися, вони не змогли б нікому нічого відповісти. Ця втрата розірвала всіх на шматки: щойно повернулися з чемпіонату світу, як одразу отримали таку новину, розумієте", - розповів головний тренер.

"У четвер я мав з ним відверту розмову, хлопець був дуже налаштований на повернення, і на те, що зможе повернутися після чемпіонату світу та продовжити кар’єру, розумієте, ставши чемпіоном КАФ, знаючи, що на нього чекає, він був готовий. Він не марнував час, перебуваючи вдома з родиною", - додав наставник.

"Тож зараз у мене навіть немає слів, але ми просимо поважати приватність родини. Так, можу підтвердити, що він пішов з життя. Ніхто цього не очікував", - сказав Джонсон.

За інформацією африканського журналіста Нуху Адамса, причиною смерті могло стати самогубство на тлі тривалої депресії.

TRAGIC NEWS!



South Africa and Mamelodi Sundowns FC midfielder Jayden Adams has reportedly DIED a few days after returning from the FIFA World Cup.



He played three games at the Mundial as the Bafana Bafana reached the Round of 32.



According to sources, the 25-year-old… pic.twitter.com/wft4zDAvw7 — Nuhu Adams (@_NuhuAdams) July 11, 2026

Також місцеві медіа повідомляють, що незадовго до цього футболіст пережив важку особисту втрату - два тижні тому померла його бабуся.

Клуб, Південноафриканська футбольна асоціація та правоохоронці остаточних заяв щодо обставин події поки не оприлюднили.

Виступи на ЧС-2026 та клубна кар'єра

Джейден Адамс щойно повернувся з Мундіалю, де зіграв у трьох поєдинках групового етапу проти Мексики (0:2), Чехії (1:1) та Південної Кореї (1:0), допомігши збірній ПАР вийти у плей-офф.

Усього два тижні тому він перебував у заявці на матч 1/8 фіналу проти Канади, де його команда поступилася з рахунком 0:1 через гол у компенсований час, а канадці першими пробилися далі. Загалом на рахунку хавбека 9 матчів за національну команду.

На клубному рівні Адамс захищав кольори команд "Стелленбос" та "Мамелоді Сандаунс", куди перейшов у січні 2025 року. У його активі 67 поєдинків, 3 забиті м'ячі та 7 результативних передач.

Протягом останніх сезонів він став одним із ключових виконавців команди, яка минулого сезону виграла Лігу чемпіонів КАФ.