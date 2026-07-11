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Гравець збірної ПАР помер у віці 25 років після ЧС-2026

16:52 11.07.2026 Сб
3 хв
Два тижні тому він грав проти Канади
aimg Катерина Урсатій
Гравець збірної ПАР помер у віці 25 років після ЧС-2026 Збірна ПАР у матчі проти Канади (фото: x.com/BafanaBafan)
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Півзахисник національної збірної ПАР та клубу "Мамелоді Сандаунс" Джейден Адамс раптово помер у віці 25 років. Трагедія сталася невдовзі після повернення футболіста з чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Soccer Laduma.

Загадкові обставини та емоційна заява тренера

Офіційні причини та обставини смерті молодого хавбека наразі не розголошуються. У клубі "Мамелоді Сандаунс", до якого гравець мав прибути перед вильотом на тренувальні збори, інформацію не підтвердили, але й не спростували, закликавши поважати приватність родини.

Водночас тренер гравця, Брендін Джонсон, виступив з офіційним підтвердженням трагедії та емоційним коментарем:

"Родина не хотіла б, щоб з нею зараз зв’язувалися, вони не змогли б нікому нічого відповісти. Ця втрата розірвала всіх на шматки: щойно повернулися з чемпіонату світу, як одразу отримали таку новину, розумієте", - розповів головний тренер.

"У четвер я мав з ним відверту розмову, хлопець був дуже налаштований на повернення, і на те, що зможе повернутися після чемпіонату світу та продовжити кар’єру, розумієте, ставши чемпіоном КАФ, знаючи, що на нього чекає, він був готовий. Він не марнував час, перебуваючи вдома з родиною", - додав наставник.

"Тож зараз у мене навіть немає слів, але ми просимо поважати приватність родини. Так, можу підтвердити, що він пішов з життя. Ніхто цього не очікував", - сказав Джонсон.

За інформацією африканського журналіста Нуху Адамса, причиною смерті могло стати самогубство на тлі тривалої депресії.

Також місцеві медіа повідомляють, що незадовго до цього футболіст пережив важку особисту втрату - два тижні тому померла його бабуся.

Клуб, Південноафриканська футбольна асоціація та правоохоронці остаточних заяв щодо обставин події поки не оприлюднили.

Виступи на ЧС-2026 та клубна кар'єра

Джейден Адамс щойно повернувся з Мундіалю, де зіграв у трьох поєдинках групового етапу проти Мексики (0:2), Чехії (1:1) та Південної Кореї (1:0), допомігши збірній ПАР вийти у плей-офф.

Усього два тижні тому він перебував у заявці на матч 1/8 фіналу проти Канади, де його команда поступилася з рахунком 0:1 через гол у компенсований час, а канадці першими пробилися далі. Загалом на рахунку хавбека 9 матчів за національну команду.

На клубному рівні Адамс захищав кольори команд "Стелленбос" та "Мамелоді Сандаунс", куди перейшов у січні 2025 року. У його активі 67 поєдинків, 3 забиті м'ячі та 7 результативних передач.

Протягом останніх сезонів він став одним із ключових виконавців команди, яка минулого сезону виграла Лігу чемпіонів КАФ.

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