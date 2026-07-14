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Первый финалист ЧМ-2026 определится сегодня: где смотреть битву Франция – Испания

10:20 14.07.2026 Вт
3 мин
Дуэль Мбаппе с Ямалем и спор двух футбольных философий
aimg Андрей Костенко
Первый финалист ЧМ-2026 определится сегодня: где смотреть битву Франция – Испания Сборная Франции стремится взять реванш за последние поражения (фото: x.com/equipedefrance)
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Во вторник, 14 июля, на арене "Эй-ти-энд-ти Стедиум" в американском Арлингтоне определится первый финалист чемпионата мира 2026 года. В суперпринципиальном противостоянии сойдутся два европейских гранда – сборные Франции и Испании.

Где и когда смотреть матч и чего ждать от поединка – подскажет РБК-Украина.

Путь команд в полуфинал

Оба коллектива провели мощный турнир, однако их траектории существенно отличались.

Франция прошла дистанцию бескомпромиссно и прагматично, став единственной сборной в четвёрке лучших, которая все матчи завершила в основное время.

"Ле Блэ" разнесли группу: одолели Сенегал - 3:1, Ирак - 3:0 и Норвегию - 4:1. В плей-офф уверенно прошли Швецию (3:0), а затем Парагвай (1:0) и Марокко (2:0). Французы наколотили уже 16 голов, половина из которых на счету Килиана Мбаппе.

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Испания после стартовой осечки из Кабо-Верде (0:0) включила фирменные скорости.

"Ла Роха" разгромила Саудовскую Аравию (4:0) и дожала Уругвай (1:0). В плей-офф испанцы разобрались с Австрией (3:0), а затем продемонстрировали характер в сверхсложных дуэлях с Португалией (1:0) и Бельгией (2:1). В обоих последних матчах спасателем команды становился джокер Микель Мерино, забивавший решающие мячи в конце встреч.

Первый финалист ЧМ-2026 определится сегодня: где смотреть битву Франция – Испания

Джокер сборной Испании Микель Мерино (фото: x.com/SEFutbol)

Кадровая ситуация: все лидеры в строю

Оба наставника смогут рассчитывать на оптимальные составы в самый важный момент.

  • Франция. Болельщики тревожились из-за микротравм Килиана Мбаппе и Ману Коне, полученных в четвертьфинале, однако медицинский штаб подтвердил, что оба готовы выйти на поле. Полностью восстановился и опорник Орельен Чуамэни.
  • Испания. У Луиса де ла Фуэнте вообще нет дисквалифицированных или травмированных исполнителей. Все ключевые фигуры, включая Ламина Ямаля и дирижера Родри, готовы к бою.

История противостояний

Учитывая географическую близость, Франция и Испания регулярно пересекались на футбольном поле, в том числе в товарищеских встречах – на них пришлось 26 поединков из 38-ми сыгранных в истории.

Общая статистика – в пользу испанцев, праздновавших победу 18 раз. Французы триумфовали в 13 дуэлях, а еще 7 противостояний завершились вничью.

Интересно, что на чемпионатах мира турнирные пути команд пересекались всего раз. Это произошло в памятном для Украины 2006 году, когда в 1/8 финала "Ле Блэ" оказались сильнее испанцев - 3:1.

Последние годы подарили болельщикам настоящие триллеры в противостояниях этих сборных. В финале Лиги наций-2021 сильнее были французы (2:1), однако два последних официальных матча забрала "Ла Роха" - полуфинал Евро-2024 (2:1) и сумасшедший полуфинал Лиги наций-2025 (5:4).

Что сказали тренеры перед матчем

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

"Я считаю Испанию сильнейшей сборной этого турнира. Они не только блестяще атакуют, но и почти не пропускают - лишь один мяч в шести играх. Обе команды уделят огромное внимание защите, но из-за безумного класса атаки этот матч будет просто невероятным зрелищем", - уверен наставник "трехцветных".

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании:

"Мы детально изучили Францию. Победит тот, кто найдет лучший баланс на поле и выиграет личные дуэли. У нас абсолютно разные стили игры, но мы попытаемся навязать свой футбол через контроль мяча. Я сказал ребятам просто выйти и насладиться моментом на полную - никто не знает, выпадет ли такой шанс снова", - заявил рулевой испанцев.

Первый финалист ЧМ-2026 определится сегодня: где смотреть битву Франция – Испания

Где смотреть полуфинал

В Украине прямую трансляцию поединка покажет официальный вещатель турнира – медиасервис MEGOGO. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Игру можно просмотреть на телеканале "MEGOGO Футбол Первый", а также в специальном разделе "Спорт" при наличии соответствующих подписок ("Максимальная" или "Спорт").

Начнется вещание с предматчевой студии уже в 21:00. К ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся эксперты – Александр Головко и Юрий Шевченко.

Комментировать противостояние будут Вадим Шевякин и Виталий Похвала.

Ранее мы рассказали, как Килиан Мбаппе покорил космическую метку результативности в сборной Франции.

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