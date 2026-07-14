Перший фіналіст ЧС-2026 визначиться сьогодні: де дивитися битву Франція – Іспанія

У вівторок, 14 липня, на арені "Ей-ті-енд-ті Стедіум" в американському Арлінгтоні визначиться перший фіналіст чемпіонату світу 2026 року. У суперпринциповому протистоянні зійдуться два європейські гранди – збірні Франції та Іспанії.

Де і коли дивитися матч та чого чекати від поєдинку – підкаже РБК-Україна .

Шлях команд до півфіналу

Обидва колективи провели потужний турнір, проте їхні траєкторії суттєво відрізнялися.

Франція пройшла дистанцію безкомпромісно та прагматично, ставши єдиною збірною у четвірці найкращих, яка всі матчі завершила в основний час.

"Ле Бле" рознесли групу: здолали Сенегал – 3:1, Ірак – 3:0 та Норвегію – 4:1. У плей-офф впевнено пройшли Швецію (3:0), а потім – Парагвай (1:0) та Марокко (2:0). Французи наколотили вже 16 голів, половина з яких на рахунку Кіліана Мбаппе.

Іспанія після стартової осічки з Кабо-Верде (0:0) увімкнула фірмові швидкості.

"Ла Роха" розгромила Саудівську Аравію (4:0) та дотиснула Уругвай (1:0). У плей-офф іспанці розібралися з Австрією (3:0), а далі продемонстрували характер у надскладних дуелях із Португалією (1:0) та Бельгією (2:1). В обох останніх матчах рятівником команди ставав джокер Мікель Меріно, який забивав вирішальні м'ячі наприкінці зустрічей.

Джокер збірної Іспанії Мікель Меріно (фото: x.com/SEFutbol)

Кадрова ситуація: всі лідери в строю

Обидва наставники зможуть розраховувати на оптимальні склади у найважливіший момент.

Франція. Уболівальники тривожилися через мікротравми Кіліана Мбаппе та Ману Коне, отримані у чвертьфіналі, проте медичний штаб підтвердив, що обидва готові вийти на поле. Повністю відновився і опорник Орельєн Чуамені.

Уболівальники тривожилися через мікротравми Кіліана Мбаппе та Ману Коне, отримані у чвертьфіналі, проте медичний штаб підтвердив, що обидва готові вийти на поле. Повністю відновився і опорник Орельєн Чуамені. Іспанія. У Луїса де ла Фуенте взагалі немає дискваліфікованих чи травмованих виконавців. Усі ключові фігури, включно з Ламіном Ямалем та диригентом Родрі, готові до бою.

Історія протистоянь

Зважаючи на географічну близькість, Франція та Іспанія регулярно перетиналися на футбольному полі, зокрема в товариських зустрічах – на них припало 26 поєдинків із 38-ми зіграних в історії.

Загальна статистика – на користь іспанців, які святкували перемогу 18 разів. Французи тріумфували в 13 дуелях, а ще 7 протистоянь завершилися внічию.

Цікаво, що на чемпіонатах світу турнірні шляхи команд перетиналися лише раз. Це сталося у пам'ятному для України 2006 році, коли в 1/8 фіналу "Ле Бле" виявилися сильнішими за іспанців – 3:1.

Останні роки подарували вболівальникам справжні трилери у протистояннях цих збірних. У фіналі Ліги націй-2021 сильнішими були французи (2:1), проте два останні офіційні матчі забрала "Ла Роха" – півфінал Євро-2024 (2:1) та божевільний півфінал Ліги націй-2025 (5:4).

Що сказали тренери перед матчем

Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції:

"Я вважаю Іспанію найсильнішою збірною цього турніру. Вони не лише блискуче атакують, а й майже не пропускають – лише один м'яч у шести іграх. Обидві команди приділять величезну увагу захисту, але через шалений клас атаки цей матч буде просто неймовірним видовищем", - впевнений наставник "триколірних".

Луїс де ла Фуенте, головний тренер збірної Іспанії:

"Ми детально вивчили Францію. Переможе той, хто знайде кращий баланс на полі та виграє особисті дуелі. У нас абсолютно різні стилі гри, але ми спробуємо нав'язати свій футбол через контроль м'яча. Я сказав хлопцям просто вийти та насолодитися моментом на повну – ніхто не знає, чи випаде такий шанс знову", - заявив керманич іспанців.

Де дивитися півфінал

В Україні пряму трансляцію поєдинку покаже офіційний мовник турніру – медіасервіс MEGOGO. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

Гру можна переглянути на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший", а також у спеціальному розділі "Спорт" за наявності відповідних передплат ("Максимальна" або "Спорт").

Розпочинеться мовлення з передматчевої студії вже о 21:00. До ведучого Сергія Лук'яненка приєднаються експерти – Олександр Головко та Юрій Шевченко.

Коментуватимуть протистояння Вадим Шевякін та Віталій Похвала.