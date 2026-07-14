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Скандал навколо ЧС-2026 отримав трагічне продовження: помер відомий арбітр

13:12 14.07.2026 Вт
2 хв
Поліція Нідерландів розслідує обставини раптової смерті рефері Роба Діперінка
aimg Андрій Костенко
Скандал навколо ЧС-2026 отримав трагічне продовження: помер відомий арбітр Роб Діперінк (фото: knvb.nl)
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Нідерландський футбольний арбітр Роб Діперінк передчасно пішов із життя у віці 38 років. Останні місяці його життя були затьмарені гучним скандалом та відстороненням ФІФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Арешт у Лондоні та удар від ФІФА

Останнім часом Діперінк перебував під колосальним психологічним тиском. У квітні цього року його затримала поліція Лондона в одному з готелів за підозрою у сексуальному насильстві над підлітком. Згодом британські правоохоронці закрили кримінальне провадження через брак доказів, не висунувши арбітру жодних офіційних звинувачень.

Сам рефері послідовно наполягав на своїй невинуватості.

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"Дуже засмучує те, що мене безпідставно звинуватили. З самого початку я повністю співпрацював із поліцейським розслідуванням, а також одразу ж був максимально відкритим для ФІФА, УЄФА та Футбольного союзу Нідерландів. Шкода, що ФІФА вирішила не призначати мене на чемпіонат світу, я, звісно, розчарований цим", - зазначав тоді Діперінк.

Попри повне закриття справи, репутаційні наслідки виявилися нищівними. У травні ФІФА офіційно викреслила нідерландця зі списку відеоасистентів арбітра (ВАР), які мали працювати на ЧС-2026.

Причини раптової смерті 38-річного арбітра наразі залишаються невідомими. Королівський футбольний союз Нідерландів не розголошує деталей, проте нідерландські медіа, зокрема De Telegraaf, повідомляють, що поліція вже розпочала розслідування та проводила слідчі дії біля будинку, де проживав Діперінк.

Судив Євро-2024 та працював до останнього

Роб Діперінк вважався одним із найавторитетніших фахівців своєї країни. У професійному футболі він працював понад 15 років, а поєдинки елітного дивізіону Нідерландів – Ередивізі – обслуговував із 2017-го. Загалом на його рахунку 284 професійні матчі.

Діперінк регулярно отримував міжнародні призначення. Зокрема, він працював відеоарбітром на матчах чемпіонату Європи-2024, а також обслуговував фінал Ліги конференцій УЄФА 2024 року.

Попри важкий емоційний стан через відсторонення від Мундіалю, рефері продовжував працювати. Свій останній матч він відсудив лише минулої суботи, 11 липня – це був товариський спаринг між нідерландським клубом "Гоу Ехед Іглз" та кіпрським "Аполлоном".

Раніше ми повідомляли, що гравець збірної ПАР помер у віці 25 років після ЧС-2026.

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