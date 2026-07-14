Турецький гранд переманив зірку "Арсенала" за 20 мільйонів євро

Вінгер лондонського "Арсенала" та збірної Бельгії Леандро Троссар продовжить кар'єру в турецькому "Бешикташі". Клуби вже вийшли на фінальну стадію оформлення трансферу 31-річного футболіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо .

Фінансові деталі та умови контракту

Лондонський клуб погодив умови продажу бельгійця ще минулого тижня. За трансфер Троссара "Арсенал" отримає 18 мільйонів євро гарантованими виплатами, а ще 2 мільйони передбачені у вигляді різноманітних бонусів.

Сам футболіст також дав остаточну згоду на перехід. Нападник підпише з турецьким грандом контракт на три роки з опцією продовження ще на один сезон. Очікується, що річна зарплата гравця у Стамбулі становитиме близько 7 мільйонів євро. Вже у вівторок, 14 липня, Троссар прибуде до Туреччини для проходження медичного огляду.

"Канонір" замість Мудрика

Бельгієць захищав кольори "Арсенала" з січня 2023 року, куди перейшов із "Брайтона" за 24 мільйони євро після того, як лондонці упустили трансфер Михайла Мудрика. За цей час вінгер став важливим гравцем ротації "канонірів", закриваючи як фланги атаки, так і позицію в центрі нападу.

Загалом у складі лондонців він відіграв 174 матчі, забив 36 голів та віддав 34 асисти, допомігши команді здобути титул чемпіона Англії.

Минулого сезону Троссар провів 50 поєдинків на клубному рівні (8 голів, 10 асистів), після чого вирушив на ЧС-2026 у складі збірної Бельгії. На полях Північної Америки півзахисник дійшов із національною командою до чвертьфіналу, де бельгійці поступилися Іспанії (1:2). На мундіалі Леандро зіграв у всіх 6 матчах, записавши на свій рахунок 2 забиті м'ячі та 3 результативні передачі.