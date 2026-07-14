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Спорт »

Гучне повернення: ПСЖ купує зірку АПЛ за смішні гроші

00:00 14.07.2026 Вт
2 хв
Французький захисник погодився на роль дублера, щоб знову одягнути футболку французького гранда
aimg Малюгін Микита
Гучне повернення: ПСЖ купує зірку АПЛ за смішні гроші Люка Дінь може вдруге стати гравцем ПСЖ (Фото: avfc.co.uk)
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Французький захисник "Астон Вілли" Люка Дінь повернеться до "Парі Сен-Жермен". Сторони вже досягли усної домовленості про трансфер, який офіційно оформлять одразу після завершення чемпіонату світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо.

ПСЖ уже поінформував керівництво англійського клубу про намір викупити контракт гравця. Парижани скористаються опцією викупу, яка прописана в угоді захисника, тож сума трансферу становитиме менше 10 мільйонів євро.

Відомо, що 30-річний футболіст свідомо погодився на роль резервіста та буде дублером португальця Нуну Мендеша на лівому фланзі оборони.

Чому захисник потрібен парижанам

У Парижі Люку вважають ідеальним кандидатом для глибини складу та підсилення роздягальні. Керівництво клубу цінує його досвід, характер та лояльність.

Дінь є давнім і відданим уболівальником столичного гранда. Та вже має досвід виступів за парижан - він захищав їх кольори з 2013-го по 2016-й роки.

Статистика та вартість гравця

Минулого сезону у складі "Астон Вілли" Люка Дінь продемонстрував чудову форму. Він відіграв 44 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 7 гольовими передачами.

Портал Transfermarkt оцінює поточну ринкову вартість француза у 6 мільйонів євро.

Зазначимо, що перший офіційний матч в новому сезоні ПСЖ та "Астон Вілла" проведуть саме один проти одного. Адже парижани в драматичному фіналі Ліги чемпіонів перемогли "Арсенал" - а "Астон Вілла" без проблем перемогла німецький "Фрайбург" в фіналі Ліги Європи.

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