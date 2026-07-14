Гучне повернення: ПСЖ купує зірку АПЛ за смішні гроші

Французький захисник "Астон Вілли" Люка Дінь повернеться до "Парі Сен-Жермен". Сторони вже досягли усної домовленості про трансфер, який офіційно оформлять одразу після завершення чемпіонату світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо .

ПСЖ уже поінформував керівництво англійського клубу про намір викупити контракт гравця. Парижани скористаються опцією викупу, яка прописана в угоді захисника, тож сума трансферу становитиме менше 10 мільйонів євро.

Відомо, що 30-річний футболіст свідомо погодився на роль резервіста та буде дублером португальця Нуну Мендеша на лівому фланзі оборони.

Чому захисник потрібен парижанам

У Парижі Люку вважають ідеальним кандидатом для глибини складу та підсилення роздягальні. Керівництво клубу цінує його досвід, характер та лояльність.

Дінь є давнім і відданим уболівальником столичного гранда. Та вже має досвід виступів за парижан - він захищав їх кольори з 2013-го по 2016-й роки.

Статистика та вартість гравця

Минулого сезону у складі "Астон Вілли" Люка Дінь продемонстрував чудову форму. Він відіграв 44 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 7 гольовими передачами.

Портал Transfermarkt оцінює поточну ринкову вартість француза у 6 мільйонів євро.