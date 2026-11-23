Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, що після тріумфу в поєдинку з українцем Володимиром Кличком у 2015 році пережив серйозну психологічну кризу. У документальному фільмі про боксера його дружина Періс розкрила, що чоловікові діагностували шизофренію.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на The Sun .

Ф'юрі чув голоси та боявся за життя своєї родини

У червні 2016 року британський боксер потрапив до лікарні з підозрою на серцевий напад. Насправді він переживав сильний напад тривоги та мав параноїдальні марення.

Ф'юрі розповів, що чув голоси, які погрожували йому та його близьким. Зокрема, боксерові здавалося, що навіть радіо звертається до нього з погрозами.

"Словами неможливо описати ту темряву, в якій я перебував. Це було схоже на життя в самому пеклі. Я на 100 відсотків думав, що опинюся в ізольованій палаті із замкненими дверима, і це мене дуже лякало", – зізнався Ф'юрі.

За словами його дружини Періс, під час відвідин лікарні вона побачила чоловіка наляканим і розгубленим. Згодом лікарі повідомили їй, що боксер переживає серйозний психологічний зрив.

Періс також розповіла, що чоловікові діагностували легку форму шизофренії. Сам Ф'юрі згадував, що під час консультації психіатра серед озвучених проблем були депресія, тривожність і біполярний розлад.

Як Ф'юрі повернувся до боксу після важкої кризи

Після перемоги над Кличком британець зіткнувся з депресією, почав зловживати алкоголем і наркотиками та набрав значну вагу. У певний момент у нього з'явилися суїцидальні думки.

Переломним моментом став вечір на Геловін у 2017 році. Ф'юрі зізнався, що тоді усвідомив, наскільки далеко зайшов, і звернувся по допомогу.

Згодом боксер повернувся до тренувань, відновив професійну кар'єру та знову став чемпіоном світу, перемігши Деонтея Вайлдера у 2020 році. Нині, за інформацією The Sun, він щотижня відвідує психіатра.

Новий документальний фільм під назвою "Tyson Fury" вийде на Netflix 27 листопада. У ньому боксер, його дружина Періс та батько Джон розповідають про найважчі періоди його життя.

Наступним великим випробуванням для Ф'юрі стане поєдинок проти Ентоні Джошуа. Бій запланований на 11 грудня в Кардіффі.