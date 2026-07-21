rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 21 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Бокс Новий тренд у спорті? Беленюк зізнався, що думає про бій Усика з Верхувеном
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 21 липня 2026 · 17:21

Новий тренд у спорті? Беленюк зізнався, що думає про бій Усика з Верхувеном

Український борець не залишився байдужим до останнього бою Усика
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Новий тренд у спорті? Беленюк зізнався, що думає про бій Усика з Верхувеном
Жан Беленюк (фото: Facebook/Zhan Beleniuk)

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк поділився думками стосовно поєдинку Олександра Усика та Ріко Верховена. На його думку, бої між бійцями з різних дисциплін можуть стати новим трендом.

Про це Беленюк розповів в інтерв'ю Sport RBC.UA.

Усик – Верховен: шоу чи гідний бій?

Олімпійський чемпіон-2020 Жан Беленюк вважає, що такі поєдинки мають право на життя, оскільки викликають високий глядацький інтерес.

"Я сприймаю це як елемент шоу. Поки люди готові стежити за такими подіями й цікавитися ними, доти подібні прояви існуватимуть. Я нормально поставився до виходу Усика проти Ріко Верхувена, а ще краще - після того, як побачив, як вони побоксували. Це справді був конкурентний і видовищний бій. Тому в мене ні до кого немає жодних питань", – розповів Беленюк.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Верховен завершився перемогою українця в 11-му раунді.

Хто може стати останнім суперником Усика?

Відмовившись від всіх своїх поясів, Олександр Усик створив нову реальність боксерського світу у надважкій вазі. Після цього рішення виникло кілька питань: хто тепер володітиме поясами за версіями WBA, WBC, WBO та IBF? З ким Усик проведе останній бій в кар'єрі? Чи вдасться йому зберегти статус непереможного боксера?

Серед кандидатів на останній бій із Усиком фворитом залишається Деонтей Вайлдер, який заявив, що хотів би боксувати із українцем. Крім того, про бажання вийти із Усиком в ринг нещодавно заявив і мексиканець Енді Руїз.

Разом із тим, у боксерському світі обговорюють можливість проведення третього поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, щоправда, цей варіант виглядає малоймовірним, оскільки Ф'юрі планує зустрітися із Ентоні Джошуа.

Як повідомлялося раніше, Олександр Усик відвідав фінал чемпіонату світу з футболу 2026 у США і зустрівся там із легендарним іспанським футболістом.

Теги: Олександр Усик Жан Беленюк Бокс
Головні матчі
Ліга Європи 23 липня 20:00
Динамо - : - ПАОК
Ліга конференцій 23 липня 21:00
Полісся - : - Копенгаген
Ліга конференцій 23 липня 21:30
ЛНЗ - : - Гент
Головні новини
Дебют в ММА, виклик Тищенку, "ласт денс" Усика: інтерв'ю з Жаном Беленюком Дебют в ММА, виклик Тищенку, "ласт денс" Усика: інтерв'ю з Жаном Беленюком "Динамо" отримало підсилення перед матчем з ПАОК "Динамо" отримало підсилення перед матчем з ПАОК Легендарний тренер відмовив збірній Італії: деталі перемовин Легендарний тренер відмовив збірній Італії: деталі перемовин
Точки зору
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Кирило Круторогов
Після такого чемпіонату світу потрібна перерва від футболу Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Вадим Шевякін
Чому Іспанія заслужено виграла чемпіонат світу з футболу Вадим Шевякін Спортивний коментатор, журналіст, футбольний експерт
Михайло Метревелі
Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ" Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер