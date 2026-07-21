Новий тренд у спорті? Беленюк зізнався, що думає про бій Усика з Верхувеном

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк поділився думками стосовно поєдинку Олександра Усика та Ріко Верховена. На його думку, бої між бійцями з різних дисциплін можуть стати новим трендом.

Усик – Верховен: шоу чи гідний бій?

Олімпійський чемпіон-2020 Жан Беленюк вважає, що такі поєдинки мають право на життя, оскільки викликають високий глядацький інтерес.

"Я сприймаю це як елемент шоу. Поки люди готові стежити за такими подіями й цікавитися ними, доти подібні прояви існуватимуть. Я нормально поставився до виходу Усика проти Ріко Верхувена, а ще краще - після того, як побачив, як вони побоксували. Це справді був конкурентний і видовищний бій. Тому в мене ні до кого немає жодних питань", – розповів Беленюк.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Верховен завершився перемогою українця в 11-му раунді.

Хто може стати останнім суперником Усика?

Відмовившись від всіх своїх поясів, Олександр Усик створив нову реальність боксерського світу у надважкій вазі. Після цього рішення виникло кілька питань: хто тепер володітиме поясами за версіями WBA, WBC, WBO та IBF? З ким Усик проведе останній бій в кар'єрі? Чи вдасться йому зберегти статус непереможного боксера?

Серед кандидатів на останній бій із Усиком фворитом залишається Деонтей Вайлдер, який заявив, що хотів би боксувати із українцем. Крім того, про бажання вийти із Усиком в ринг нещодавно заявив і мексиканець Енді Руїз.

Разом із тим, у боксерському світі обговорюють можливість проведення третього поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, щоправда, цей варіант виглядає малоймовірним, оскільки Ф'юрі планує зустрітися із Ентоні Джошуа.