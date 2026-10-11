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Бокс 11 жовтня 2026 · 14:48

Мегабій у грандіозному шоу: непереможений чемпіон погодився на ризиковану дуель із Вайлдером

Дейна Вайт анонсував видовищний поєдинок у андеркарді Ф'юрі – Джошуа
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Мегабій у грандіозному шоу: непереможений чемпіон погодився на ризиковану дуель із Вайлдером
Джей Опетая (фото: instagram.com/jaiopetaia)
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Австралійський боксер Джей Опетая готовий піднятися у надважку вагу заради бою з легендарним американським панчером Деонтеєм Вайлдером.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sky Sports.

Повернення Вайлдера та виклик для Опетаї

Володар титулів WBA Regular та The Ring у першій важкій вазі Джей Опетая (31-0, 24 КО) зустрінеться з колишнім чемпіоном світу WBC у хевівейті Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО) в андеркарді шоу Ф'юрі – Джошуа в Кардіффі 11 грудня.

Гучний поєдинок анонсував голова промоутерської компанії Zuffa Boxing Дейна Вайт. Він підкреслив, що попри очевидні ризики переходу в вищу вагову категорію проти такого нокаутера, як американець, Опетая без вагань прийняв цей виклик.

"Джей Опетая, найімовірніше, виступить в андеркарді. Вайлдер - один із варіантів, який ми обговорюємо та над яким працюємо. Опетая готовий битися з ким завгодно", - заявив Вайт.

Плани на бій із Бенавідесом

Окрім можливої зустрічі з Вайлдером, австралійський чемпіон продовжує націлюватися на велике протистояння в крузервейті з непереможеним американцем Давидом Бенавідесом (32-0, 26 КО).

Голова Zuffa Boxing зазначив, що бій із Бенавідесом залишається головним пріоритетом для Опетаї, і промоутери вже шукають шляхи для реалізації цього задуму. Проте на даному етапі австралієць прагне залишатися максимально активним і готовий виходити в ринг незалежно від вагової категорії.

Раніше ми писали, що Бенавідес став несподіваним претендентом на бій з Олександром Усиком.

Теги: Бокс Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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