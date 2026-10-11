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Бокс 11 октября 2026 · 14:48

Мегабой в грандиозном шоу: непобежденный чемпион согласился на рискованную дуэль с Уайлдером

Дэйна Уайт анонсировал зрелищный поединок в андеркарде Фьюри – Джошуа
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Мегабой в грандиозном шоу: непобежденный чемпион согласился на рискованную дуэль с Уайлдером
Джей Опетая (фото: instagram.com/jaiopetaia)
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Австралийский боксер Джей Опетая готов подняться в сверхтяжелый вес ради боя с легендарным американским панчером Деонтеем Уайлдером.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sports.

Возвращение Уайлдера и вызов для Опетаи

Обладатель титулов WBA Regular и The Ring в первом тяжелом весе Джей Опетая (31-0, 24 КО) встретится с бывшим чемпионом мира WBC в хевивейте Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО) в андеркарде шоу Фьюри – Джошуа в Кардиффе 11 декабря.

Громкий поединок анонсировал глава промоутерской компании Zuffa Boxing Дэйна Уайт. Он подчеркнул, что, несмотря на очевидные риски перехода в более высокую весовую категорию против такого нокаутера, как американец, Опетая без колебаний принял этот вызов.

"Джей Опетая, скорее всего, выступит в андеркарде. Уайлдер — один из вариантов, который мы обсуждаем и над которым работаем. Опетая готов драться с кем угодно", — заявил Уайт.

Планы на бой с Бенавидесом

Помимо возможной встречи с Уайлдером, австралийский чемпион продолжает нацеливаться на большое противостояние в крузервейте с непобежденным американцем Давидом Бенавидесом (32-0, 26 КО).

Глава Zuffa Boxing отметил, что бой с Бенавидесом остается главным приоритетом для Опетаи, и промоутеры уже ищут пути для реализации этого замысла. Однако на данном этапе австралиец стремится оставаться максимально активным и готов выходить на ринг независимо от весовой категории.

Ранее мы писали, что Бенавидес стал неожиданным претендентом на бой с Александром Усиком.

Теги: Бокс Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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