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Баскетбол 04 листопада 2026 · 12:24

Ковляр набрав 11 очок у Єврокубку, Войналович зіграв у Кубку Литви: виступи українських баскетболістів за кордоном

Український захисник допоміг "Будучності" здобути домашню перемогу над "Хемніцом", тоді як команда Андрія Войналовича поступилася в литовському кубковому протистоянні
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ковляр набрав 11 очок у Єврокубку, Войналович зіграв у Кубку Литви: виступи українських баскетболістів за кордоном
Андрій Войналович не допоміг своїй команді перемогти (Фото: ФБУ)

Українські баскетболісти продовжують виступи за кордоном. Олександр Ковляр допоміг чорногорській "Будучності" перемогти німецький "Хемніц" у регулярному сезоні Єврокубку, набравши 11 очок. Андрій Войналович зіграв за "Таураге" в Кубку Литви, де його команда зазнала поразки від "Юрбакаса".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Ковляр допоміг "Будучності" перемогти "Хемніц"

У матчі регулярного сезону Єврокубку "Будучність" на домашньому майданчику здолала німецький "Хемніц" із рахунком 96:84.

Захисник збірної України Олександр Ковляр провів на майданчику 24 хвилини та 29 секунд. За цей час він набрав 11 очок, реалізувавши 1 із 4 двоочкових та 3 із 4 триочкових кидків.

Також українець записав до активу 1 підбирання, 2 передачі та 2 перехоплення. У пасиві Ковляра - 1 втрата та 3 фоли. Його рейтинг ефективності становив "+12", а показник плюс-мінус - "+13".

Найрезультативнішим гравцем "Будучності" став Бутель, який набрав 16 очок. У складі "Хемніца" 18 очок здобув Чізар, ще 16 додав Бернем.

Войналович зіграв у Кубку Литви

Тим часом "Таураге" Андрія Войналовича поступився "Юрбакасу" в матчі Кубка Литви - 77:91.

Український форвард відіграв 24 хвилини та 7 секунд. За цей час він набрав 4 очки, реалізувавши 2 із 6 двоочкових кидків. Спроби з-за триочкової дуги виявилися невдалими - 0 із 3.

Крім того, Войналович зібрав 4 підбирання, віддав 3 передачі та поставив 2 блок-шоти. Українець припустився 1 втрати та заробив 3 фоли. Його рейтинг ефективності становив "+2", а показник плюс-мінус - "-7".

Найрезультативнішим гравцем "Юрбакаса" став Гіга, який набрав 28 очок і зробив 12 підбирань. У складі "Таураге" найкращим за результативністю був Каріняускас із 17 очками.

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Теги: Баскетбол
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