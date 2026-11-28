В матче чемпионата Украины по хоккею "Днепр" на домашней арене уступил "Одесщине" со счетом 2:4. Гости трижды отличились у большинства и сумели удержать преимущество к финальной сирене.

Как прошел матч "Днепр" – "Одесщина"

Одесситы захватили инициативу еще в первом периоде. Сначала Архипенко открыл счет на 12-й минуте, а перед перерывом Целогородцев удвоил преимущество гостей, реализовав большинство.

Во втором периоде Целогородцев оформил дубль, снова воспользовавшись численным преимуществом своей команды. "Днепр" ответил шайбой Жовтяка на 39-й минуте и сократил отставание до двух голов.

На 50-й минуте Дворник снова сделал преимущество "Одесщины" комфортным. Через 46 секунд Журенко реализовал большинство и вернул интригу, однако спасти матч хозяевам не удалось.

Днепр – Одесщина 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайбы : Архипенко (Стоцкий, Мосюк), 11:21 (0:1), Целогородцев (Ревука, Дуюн, большинство), 19:05 (0:2), Целогородцев (Дуюн, Ревука, большинство), 27:45 (0:3), Жовтяк (Куцевич, 3:3) (Остапенко, Дворецкий), 49:52 (1:4), Журенко (Таран, Бондаренко, большинство), 50:38 (2:4).

Турнирная таблица чемпионата Украины по хоккею

"Одесщина" после 12 сыгранных матчей имеет 23 очка и единолично лидирует в чемпионате. Ближайший преследователь "Кременчуг" отстает на четыре балла, имея при этом игру в запасе. Далее расположились "Шершни" и "Сокол", в активе которых по 16 очков. "Днепр" с четырьмя баллами после восьми матчей замыкает турнирную таблицу.