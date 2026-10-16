"Сокол" уничтожил чемпиона Испании на старте Континентального кубка

Чемпион Украины по хоккею киевский "Сокол" с разгромной победы начал выступление в первом раунде Континентального кубка. В стартовом поединке подопечные Олега Шафаренко не оставили никаких шансов испанскому клубу "Хака".

Семь шайб без ответа

Спустя два года после последнего выступления "Сокол" вернулся на международную арену. Матч проходил в литовском Электренайсе и завершился полным доминированием киевского коллектива. Испанская команда смогла нанести лишь пять бросков по воротам киевлян за всю игру.

Счет был открыт уже на 3-й минуте усилиями Дениса Бородая. Во втором и третьем периодах киевляне лишь наращивали преимущество, отправляя в сетку ворот соперника по три шайбы в каждом игровом отрезке.

Главным героем встречи стал форвард Максим Жеребко, отметившийся дублем. По одной шайбе в свой актив также записали Даниил Тищенко, Владимир Чердак, Вадим Мазур и Дмитрий Жеребко, установивший окончательный счет 7:0.

"Сокол", который в этом сезоне решил получить новый опыт и заявился в чемпионат Польши благодаря слиянию с местным "Саноком", продемонстрировал полную готовность к борьбе за выход в следующую стадию еврокубка.

Континентальный кубок. Группа A

"Сокол" (Киев, Украина) – "Хака" (Испания) – 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

Шайбы: 3:00 Бородай (Тимченко, Сысак) – 1:0, 22:53 Тищенко (Ратушный, Мазур) – 2:0, 36:31 М. Жеребко (Д. Жеребко, Бурдаков) – 3:0, 38:23 Чердак (Сысак, Пыриг) – 4:0, 44:59 Мазур (Олейник, Кальсин) – 5:0, 49:37 М. Жеребко (Бурдаков) – 6:0, Д. Жеребко (Толстушко, Сидоренко) – 7:0.

Раунд решающих поединков

Победа над "Хакой" – первый шаг для киевлян, однако борьба за единственную путевку в следующий круг Континентального кубка только начинается.

Расписание следующих матчей киевлян в Литве:

Суббота, 17 октября – поединок против местной "Энергии".

Воскресенье, 18 октября – решающая игра против латвийского "Моего".

По регламенту турнира, дальше проходит исключительно победитель квартета.