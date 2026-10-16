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Зимові види 16 жовтня 2026 · 17:26

"Сокіл" знищив чемпіона Іспанії на старті Континентального кубка

Український хокейний гранд дозволив супернику зробити лише 5 кидків по воротах
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Сокіл" знищив чемпіона Іспанії на старті Континентального кубка
"Сокіл" ефектно стартував у єврокубку (фото: ХК "Сокіл")
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Чемпіон України з хокею київський "Сокіл" із нищівної перемоги розпочав виступи в першому раунді Континентального кубка. У стартовому поєдинку підопічні Олега Шафаренка не залишили жодних шансів іспанському клубу "Хака".

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Сім шайб без відповіді

Через два роки після останнього виступу "Сокіл" повернувся на міжнародну арену. Гра проходила в литовському Електренаї та минула за тотального домінування київського колективу. Іспанська команда змогла завдати лише п'ять кидків по воротах киян за увесь матч.

Рахунок було відкрито вже на 3-й хвилині зусиллями Дениса Бородая. У другому і третьому періодах кияни лише нарощували перевагу, відправляючи у сітку воріт суперника по три шайби у кожному ігровому відрізку.

Головним героєм зустрічі став форвард Максим Жеребко, який відзначився дублем. По одній шайбі до свого доробку також записали Данило Тищенко, Володимир Чердак, Вадим Мазур та Дмитро Жеребко, що оформив підсумкові 7:0.

"Сокіл", який цього сезону вирішив здобути новий досвід та заявлявся до чемпіонату Польщі через злиття з місцевим "Саноком", показав повну готовність до боротьби за вихід у наступну стадію єврокубка.

Континентальний кубок. Група A

"Сокіл" (Київ, Україна) – "Хака" (Іспанія) – 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

Шайби: 03:00 Бородай (Тимченко, Сисак) - 1:0, 22:53 Тищенко (Ратушний, Мазур) - 2:0, 36:31 М.Жеребко (Д.Жеребко, Бурдаков) - 3:0, 38:23 Чердак (Сисак, Пиріг) - 4:0, 44:59 Мазур (Олійник, Кальсін) - 5:0, 49:37 М.Жеребко (Бурдаков) - 6:0, Д.Жеребко (Толстушко, Сидоренко) - 7:0

&quot;Сокіл&quot; знищив чемпіона Іспанії на старті Континентального кубка

Раунд вирішальних поєдинків

Перемога над "Хакою" – перший крок для киян, проте боротьба за єдину путівку до наступного колу Континентального кубка тільки розпочинається.

Розклад наступних матчів киян у Литві:

  • Субота, 17 жовтня – поєдинок проти місцевої "Енергії".
  • Неділя, 18 жовтня – вирішальна гра проти латвійського "Мого".

За регламентом турніру, далі проходить виключно переможець квартету.

Раніше київський "Сокіл" зазнав першої поразки в чемпіонаті України.

Теги: Сокол Хокей
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Ла Ліга 16 жовтня 22:00
Депортіво - : - Леванте
Бундесліга 16 жовтня 21:45
Айнтрахт - : - Кельн
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