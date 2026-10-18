НХЛ сходит с ума от хет-триков: "Флорида" вошла в историю, Макдэвид устроил шоу (видео)

Исторический рекорд "Флориды"

Главным событием игрового дня стала сокрушительная победа "Флориды" над "Сиэтлом" со счетом 8:3. После двух хет-триков Брейди Ткачука подряд эстафетную палочку подхватили его партнеры: Сэм Беннетт и Картер Верхеги также отличились тремя шайбами каждый. При этом хет-трик Верхеги был натуральным (три гола подряд). "Флорида" стала первой командой в 105-летней истории НХЛ, игроки которой оформляли натуральные хет-трики в трех матчах подряд. Больше хет-триков за короткий промежуток времени имели только хоккеисты "Квебека" в феврале 1981 (5 за два матча).

Перформанс Макдевида

Не менее впечатляющий матч провел капитан Эдмонтона Коннор Макдевид. В поединке против "Юты" (6:2) он забросил две шайбы и отдал три результативных передачи, набрав 5 очков. В общей сложности у капитана "Ойлерз" уже 23 балла в первых восьми матчах сезона.

Первая победа "Филадельфии" и другие матчи

Уверенно выступает чемпион "Каролина", одержавшая седьмую победу подряд. Команда обыграла "Виннипег" (3:2) и возглавила таблицу Восточной конференции. Лидером общего зачета остается "Вегас", который разобрался с "Питтсбургом" (6:2), забросив шесть шайб во втором матче подряд.

Свою первую победу в сезоне после серии неудач наконец одержала "Филадельфия", обыграв "Оттаву" (3:1). Единственной командой без побед остается "Лос-Анджелес", уступивший "Бостону" (1:4).

Все результаты матчей НХЛ за 18 октября: