НХЛ шаленіє від хет-триків: "Флорида" увірвалася в історію, Макдевід влаштував шоу (відео)

Історичний рекорд "Флориди"

Головною подією ігрового дня стала нищівна перемога "Флориди" над "Сіетлом" із рахунком 8:3. Після двох поспіль хет-триків Брейді Ткачука естафетну паличку підхопили його партнери: Сем Беннетт і Картер Верхеґі також відзначилися трьома шайбами кожен. При цьому хет-трик Верхеґі був натуральним (три голи поспіль). "Флорида" стала першою командою в 105-річній історії НХЛ, гравці якої оформлювали натуральні хет-трики у трьох матчах поспіль. Більше хет-триків за короткий проміжок часу мали лише хокеїсти "Квебека" у лютому 1981 року (5 за два матчі).

Перформанс Макдевіда

Не менш вражаючий матч провів капітан "Едмонтона" Коннор Макдевід. У поєдинку проти "Юти" (6:2) він закинув дві шайби та віддав три результативні передачі, набравши 5 очок. Загалом у капітана "Ойлерз" вже 23 бали у перших восьми матчах сезону.

Перша перемога "Філадельфії" та інші матчі

Упевнену ходу продовжує чемпіон "Кароліна", яка здобула сьому поспіль перемогу, здолавши "Вінніпег" (3:2) та очоливши таблицю Сходу. Лідером загального заліку залишається "Вегас", який розібрався з "Піттсбургом" (6:2), закинувши шість шайб у другому матчі поспіль.

Свою дебютну перемогу в сезоні після серії невдач нарешті здобула "Філадельфія", перегравши "Оттаву" (3:1). Єдиною командою без виграшів залишається "Лос-Анджелес", який поступився "Бостону" (1:4).

Усі результати матчів НХЛ за 18 жовтня: