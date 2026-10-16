Ткачук і Стоун оформили хет-трики, "Баффало" вирвало перемогу в овертайм: результати НХЛ

В НХЛ відбувся насичений ігровий день із 11 матчами. Брейді Ткачук оформив другий поспіль хет-трик, Марк Стоун забив тричі за "Вегас", а "Баффало" та "Чикаго" здобули перемоги в овертаймі.

Ткачук знову оформив хет-трик, "Айлендерс" поступились по булітах

Головним героєм протистояння "Флориди" та "Ванкувера" став Брейді Ткачук, який оформив другий хет-трик поспіль. "Пантерз" поступалися 0:2, але скоротили відставання в третьому періоді, а Ткачук зрівняв рахунок за 13 секунд до сирени. В овертаймі він забив утретє й приніс команді перемогу — 3:2.

Для Ткачука це вже другий поспіль матч із трьома голами. Його брат Меттью Ткачук асистував у кожному з перших чотирьох голів Брейді за "Флориду". "Ванкувер" натомість продовжив невдалу серію - у них шоста поразка поспіль.

"Флорида Пантерс" - "Ванкувер Кенакс" - 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)

В іншому напруженому матчі "Оттава" перемогла "Айлендерс" у серії булітів. В основний час шайбами обмінялись Матіас Макчеллі та Рідлі Грейг.

У серії булітів вирішальним став кидок Шейна Пінто. Воротар "Сенаторз" Лінус Уллмарк відбив 20 кидків і здобув шосту перемогу в шести матчах на старті сезону.

"Оттава Сенаторс" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:1 по булітах (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

"Баффало" відігралося з рахунку 2:4, "Юта" зупинила "Едмонтон"

"Баффало" здійснило один із найяскравіших камбеків вечора. "Сейбрз" поступалися "Торонто" з різницею у дві шайби в третьому періоді, але перевели гру в овертайм і перемогли 5:4.

Оуен Павер забив вирішальну шайбу, а Джек Квінн набрав чотири очки - два голи та дві результативні передачі. Попри поразку, хет-трик у складі "Торонто" оформив Кірілл Марченко. Він відзначився тричі у своєму 300-му матчі в НХЛ.

"Торонто Мейпл Ліфс" - "Баффало Сейбрс" - 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)

"Юта" перервала переможну серію "Едмонтона" в основний час, здобувши перемогу з рахунком 4:2. Клейтон Келлер забив двічі, зокрема закинув шайбу в порожні ворота наприкінці зустрічі. Логан Кулі записав на свій рахунок гол і передачу.

Для "Ойлерз" це була перша поразка в основний час у сезоні. При цьому Коннор Макдевід продовжив результативну серію: він набирав очки в кожному із семи стартових матчів чемпіонату.

"Едмонтон Ойлерз" - "Юта Маммот" - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Розгром "Рейнджерс", "Тампа-Бей" вирвала перемогу

"Нью-Джерсі" не залишив шансів "Рейнджерс", перемігши 7:1. Люк Г'юз двічі вразив ворота суперника, а ще п'ять шайб за "Девілз" закинули різні гравці, а воротар Ніко Доус відбив 18 кидків.

Для головного тренера "Нью-Джерсі" Шелдона Кіфа ця перемога стала 300-ю в НХЛ.

"Нью-Джерсі Девілс" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

"Тампа-Бей" у драматичному поєдинку здолала "Сіетл" в овертаймі. Брендон Гейгел забив двічі, а капітан "Лайтнінг" Віктор Гедман приніс команді перемогу в додатковий час. Для шведського захисника це був перший гол після тривалої перерви.

"Сіетл" зумів зрівняти рахунок у третьому періоді завдяки шайбі Матті Беньєрса, але в овертаймі господарі все ж вирвали перемогу.

"Тампа-Бей Лайтнінг" - "Сіетл Кракен" - 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Перемога "Чикаго" в овертаймі, "Детройт" перервав невдалу серію

Коннор Бедард забив свій перший гол у сезоні після повернення від травми плеча, а також віддав передачу на переможну шайбу Артема Левшунова. Ще однією важливою подією став рекорд Патріка Кейна. Його результативна передача стала 895-ю в кар'єрі, що дозволило йому одноосібно очолити список найкращих асистентів серед гравців, народжених у США.

"Чикаго Блекгокс" - "Вінніпег Джет" - 4:3 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 1:0)

"Детройт" переміг "Філадельфію", перервавши серію з трьох поразок. Ендрю Копп закинув вирішальну шайбу за 4 хвилини 38 секунд до завершення третього періоду.

Для "Філадельфії" це вже дев'ятий матч поспіль без перемог на старті сезону — найгірша така серія в історії клубу.

"Детройт Ред Вінгз" - "Філадельфія Флаєрс" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Хет-трик Болді допоміг "Міннесоті" втримати перемогу

"Міннесота" перемогла "Сент-Луїс" у матчі, який відзначився нервовою кінцівкою. Метт Болді оформив хет-трик і додав до нього результативну передачу.

"Блюз" наприкінці третього періоду скоротили відставання до однієї шайби, але врятувати матч гостям не вдалося. Окремої уваги заслуговує захисник "Міннесоти" Квінн Г'юз, який продовжив серію з набраними очками та результативними передачами до восьми матчів поспіль.

"Міннесота Вайлд" - "Сент-Луїс Блюз" - 5:4 (2:1, 3:1, 0:2)

"Вегас" розгромив "Калгарі", "Сан-Хосе" переміг у серії булітів

"Вегас" упевнено переграв "Калгарі" - Марк Стоун оформив натуральний хет-трик у третьому періоді, забивши три шайби поспіль, Джек Айкел набрав три очки а Іван Барбашев віддав три результативні передачі. "Голден Найтс" здобули шосту перемогу в останніх семи матчах.

"Вегас Голден Найтс" - "Калгарі Флеймс" - 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

"Сан-Хосе" здолав "Нешвілл" у серії булітів. Головними героями стали Алекс Неделькович, який відбив 32 кидки в основний час та овертаймі та Маклін Селебріні - він реалізував вирішальний буліт.

"Нешвілл" врятувався від поразки в основний час завдяки голу Стівена Стемкоса за секунду до фінальної сирени, але в серії булітів успіх був на боці гостей.

"Нешвілл Предаторс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)