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Зимние виды 24 октября 2026 · 08:53

"Колорадо" остановило "Тампу-Бэй", "Монреаль" разобрался с "Чикаго": результаты НХЛ

Маккиннон набрал четыре очка, а Эванс оформил дубль и помог "Канадиенсу" одержать выездную победу
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Колорадо" остановило "Тампу-Бэй", "Монреаль" разобрался с "Чикаго": результаты НХЛ
"Колорадо" победил благодаря удачному первому периоду (Фото: NHL.com)

В матчах НХЛ "Колорадо Эвеланш" обыграло "Тампу-Бэй Лайтнинг", а "Монреаль Канадиенс" победил "Чикаго Блэкгокс". Самыми результативными стали Натан Маккиннон и Джейк Эванс.

О результатах матчей НХЛ рассказывает Sport RBC.UA.

"Колорадо" одолело "Тампу-Бэй"

"Колорадо Эвеланш" на домашнем льду победило "Тампу-Бэй Лайтнинг". Хозяева уверенно начали встречу и после первого периода вели 2:0. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами.

Самым результативным игроком матча стал Натан Маккиннон, забросивший одну шайбу и отдавший три результативных передачи. Мартин Нечас записал в актив гол и два ассиста, Артуре Лехконен отличился шайбой и передачей, а Назем Кадри забросил свой первый гол в сезоне.

В составе "Тампы-Бэй" Джейк Гюнцель оформил дубль, а Шарль-Эдуар Д'Астус набрал два очка – гол и результативную передачу. Однако этого не хватило, чтобы спасти команду от поражения.

Голкипер "Колорадо" Маккензи Блэквуд совершил 31 сейв. "Лайтнинг" к этому матчу одержали три победы подряд.

"Колорадо Эвеланш" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

"Монреаль" победил "Чикаго"

"Канадиенс" на выезде одолел "Чикаго Блэкхокс" со счетом 4:1. Хозяева открыли счет на 5-й минуте благодаря Коннору Бедарду. Однако в конце первого периода Джейк Эванс сравнял счет, а во второй двадцатиминутке вывел "Монреаль" вперед, забросив шайбу в меньшинстве.

К концу второго периода Кайден Гюле увеличил преимущество гостей до двух шайб. Окончательный счет в третьем периоде установил Майк Мэтисон, забросивший в пустые ворота.

Эванс завершил матч с двумя голами и результативной передачей, а Гюле добавил в свой актив шайбу и ассист. Голкипер "Монреаля" Джейкоб Фаулер отразил 20 бросков.

"Чикаго" не смогло реализовать ни одну из пяти попыток в большинстве и потерпело второе поражение подряд. "Монреаль" завоевал третий матч подряд с набранными очками.

"Чикаго Блэкхокс" - "Монреаль Канадиенс" - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

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Теги: Хоккей НХЛ
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