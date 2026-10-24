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Зимові види 24 жовтня 2026 · 08:53

"Колорадо" зупинило "Тампу-Бей", "Монреаль" розібрався з "Чикаго": результати НХЛ

Маккіннон набрав чотири очки, а Еванс оформив дубль і допоміг "Канадієнс" здобути виїзну перемогу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Колорадо" зупинило "Тампу-Бей", "Монреаль" розібрався з "Чикаго": результати НХЛ
"Колорадо" переміг завдяки вдалому першому періоду (Фото: NHL.com)

У матчах НХЛ "Колорадо Евеланш" обіграло "Тампу-Бей Лайтнінг", а "Монреаль Канадієнс" переміг "Чикаго Блекгокс". Найрезультативнішими стали Натан Маккіннон і Джейк Еванс.

Про результати матчів НХЛ розповідає Sport RBC.UA.

"Колорадо" здолало "Тампу-Бей"

"Колорадо Евеланш" на домашньому льоду перемогло "Тампу-Бей Лайтнінг". Господарі впевнено розпочали зустріч і після першого періоду вели 2:0. В другому періоді команди обмінялись закинутими шайбами.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Натан Маккіннон, який закинув одну шайбу та віддав три результативні передачі. Мартін Нечас записав до активу гол і два асисти, Артурі Лехконен відзначився шайбою та передачею, а Назем Кадрі закинув свій перший гол у сезоні.

У складі "Тампи-Бей" Джейк Гюнцель оформив дубль, а Шарль-Едуар Д'Астус набрав два очки - гол і результативну передачу. Проте цього не вистачило, щоб урятувати команду від поразки.

Голкіпер "Колорадо" Маккензі Блеквуд здійснив 31 сейв. "Лайтнінг" до цього матчу здобули три перемоги поспіль.

"Колорадо Евеланш" - "Тампа-Бей Лайтнінг" - 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

"Монреаль" переміг "Чикаго"

"Канадієнс" на виїзді здолав "Чикаго Блекхокс" із рахунком 4:1. Господарі відкрили рахунок на 5-й хвилині завдяки Коннору Бедарду. Однак наприкінці першого періоду Джейк Еванс зрівняв рахунок, а в другій двадцятихвилинці вивів "Монреаль" уперед, закинувши шайбу в меншості.

Наприкінці другого періоду Кайден Гюле збільшив перевагу гостей до двох шайб. Остаточний рахунок у третьому періоді встановив Майк Метісон, який закинув у порожні ворота.

Еванс завершив матч із двома голами та результативною передачею, а Гюле додав до свого активу шайбу й асист. Голкіпер "Монреаля" Джейкоб Фаулер відбив 20 кидків.

"Чикаго" не змогло реалізувати жодну з п’яти спроб у більшості та зазнало другої поспіль поразки. "Монреаль" натомість здобув третій матч поспіль із набраними очками.

"Чикаго Блекхокс" - "Монреаль Канадіенс" - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

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Теги: Хокей НХЛ
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