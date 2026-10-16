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Теннис 16 октября 2026 · 10:50

На фоне травмы руки: Свитолина вылетела из турнира в Ухане

Украинка отыграла второй сет, но уступила решающую партию 170-й ракетке мира
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
На фоне травмы руки: Свитолина вылетела из турнира в Ухане
Свитолина во второй раз уступила сопернице вне топ-100 (Фото: wuhanopentennis.com)
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Элина Свитолина завершила выступления на турнире WTA 1000 в Ухане, проиграв в четвертьфинале британке Сонай Картал, которая занимает 170 место в мировом рейтинге.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

WTA 1000, Ухань. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Сонай Картал (Великобритания) – 2:6, 6:2, 4:6.

Свитолина уступила в трех сетах

Поединок длился 1 час 59 минут. Первый сет остался за британкой. Картал выиграла три гейма подряд, в том числе сделала брейк на подаче украинки. Свитолина сократила отставание, но не смогла переломить ход партии - 2:6.

После завершения сета украинская теннисистка взяла медицинский таймаут из-за проблем с правой рукой. После этого Свитолина перехватила инициативу во второй партии. Она сразу сделала брейк, повела 2:0, а затем выиграла еще три гейма подряд. Картал удалось отыграть один гейм, однако украинка уверенно завершила сет на собственной подаче.

Решающая партия проходила в равной борьбе: теннисистки удерживали свои подачи в счет 4:4. Однако в конце сета Картал сумела выйти вперед и довести матч до победы.

Второе поражение соперницы вне топ-100 в 2026 году

Поражение от Картал стало для Свитолиной вторым в сезоне-2026 в матчах против теннисисток, находящихся вне первой сотни мирового рейтинга. До встречи с британкой украинка выиграла восемь из девяти таких поединков.

Ранее единственной соперницей из-за топ-100, которой Свитолина уступила в этом сезоне, была бельгийка Грет Миннен. На момент их матча в рамках Кубка Билли Джин Кинг она занимала 217 место в мировом рейтинге.

Кроме того, украинка не смогла одержать третью победу над Карталом в очных встречах. В двух предыдущих матчах Свитолина побеждала британку, в том числе в четвертьфинале турнира в Окленде в начале сезона.

Для Свитолиной этот поединок стал 12-м четвертьфиналом на турнирах WTA в 2026 году. На следующей неделе украинская теннисистка должна выступить на турнире категории WTA 500 в китайском Нинбо.

Ранее мы сообщали, что Сонай Картал стала неожиданной соперницей для Светолиной на пути в полуфинал турнира в Ухане.

Теги: Теннис Элина Свитолина
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