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Теннис 18 октября 2026 · 22:27

Шелтон второй раз подряд пробился на Итоговый турнир ATP: американец проводит лучший сезон в карьере

Теннисист за сезон получил четыре титула и впервые сыграл в финале турнира Grand Slam
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Шелтон второй раз подряд пробился на Итоговый турнир ATP: американец проводит лучший сезон в карьере
Бен Шелтон с трофеем ATP Masters 1000 (фото: instagram.com/benshelton)
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Американский теннисист Бен Шелтон второй раз подряд обеспечил себе участие в Итоговом турнире ATP. Благодаря успешным выступлениям в сезоне-2026 он получил право сыграть среди восьми лучших теннисистов года в Турине.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Четыре титула и исторический финал US Open

Нынешний сезон стал самым успешным в карьере 23-летнего американца.

Шелтон выиграл четыре турнира ATP. В Монреале он защитил титул на соревнованиях серии "Мастерс", а также стал чемпионом турниров ATP 500 в Далласе и Мюнхене и ATP 250 в Штутгарте.

Больше титулов в 2026 году получил только итальянец Янник Синнер, шесть раз ставший чемпионом.

Еще одним важным достижением Шелтона стало выступление на US Open. Американец впервые в карьере добрался до финала турнира Grand Slam, где уступил Александеру Звереву.

Благодаря результатам в Нью-Йорке, он поднялся на рекордное для себя четвертое место в мировом рейтинге.

Кто сыграет на ATP Finals-2026

Шелтон присоединился к теннисистам, которые уже гарантировали себе участие в заключительном турнире сезона. Ранее квалификацию обеспечили Александер Зверев и Карлос Алькарас.

Итоговый турнир ATP состоится с 15 по 22 ноября в итальянском Турине на арене Inalpi Arena.

В соревнованиях в одиночном разряде выступят восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Сначала участники сыграют в двух группах, после чего по два сильнейших из каждой выйдут в полуфиналы.

Для Шелтона это будет второе подряд участие в престижном турнире, где он попытается завершить свой успешный сезон новым большим достижением.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина приблизилась к основной сетке WTA 500

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