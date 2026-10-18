Шелтон второй раз подряд пробился на Итоговый турнир ATP: американец проводит лучший сезон в карьере

Американский теннисист Бен Шелтон второй раз подряд обеспечил себе участие в Итоговом турнире ATP. Благодаря успешным выступлениям в сезоне-2026 он получил право сыграть среди восьми лучших теннисистов года в Турине.

Четыре титула и исторический финал US Open

Нынешний сезон стал самым успешным в карьере 23-летнего американца.

Шелтон выиграл четыре турнира ATP. В Монреале он защитил титул на соревнованиях серии "Мастерс", а также стал чемпионом турниров ATP 500 в Далласе и Мюнхене и ATP 250 в Штутгарте.

Больше титулов в 2026 году получил только итальянец Янник Синнер, шесть раз ставший чемпионом.

Еще одним важным достижением Шелтона стало выступление на US Open. Американец впервые в карьере добрался до финала турнира Grand Slam, где уступил Александеру Звереву.

Благодаря результатам в Нью-Йорке, он поднялся на рекордное для себя четвертое место в мировом рейтинге.

Кто сыграет на ATP Finals-2026

Шелтон присоединился к теннисистам, которые уже гарантировали себе участие в заключительном турнире сезона. Ранее квалификацию обеспечили Александер Зверев и Карлос Алькарас.

Итоговый турнир ATP состоится с 15 по 22 ноября в итальянском Турине на арене Inalpi Arena.

В соревнованиях в одиночном разряде выступят восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Сначала участники сыграют в двух группах, после чего по два сильнейших из каждой выйдут в полуфиналы.

Для Шелтона это будет второе подряд участие в престижном турнире, где он попытается завершить свой успешный сезон новым большим достижением.