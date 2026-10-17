rbc.ua
UA | RU
Суббота, 17 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Теннис Непростая победа: Калинина приблизилась к основной сетке WTA 500 в Нинбо
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 17 октября 2026 · 14:01

Непростая победа: Калинина приблизилась к основной сетке WTA 500 в Нинбо

Украинка провела на корте два с половиной часа
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Непростая победа: Калинина приблизилась к основной сетке WTA 500 в Нинбо
Калинина успешно стартовала в Нинбо (Фото: angie_kalinina, Instagram)
Додати як бажане джерело в Google

Ангелина Калинина начала квалификацию турнира WTA 500 в китайском Нинбо с победы над швейцаркой Симоной Вальтерт. В решающем раунде отбора украинка встретится с Александрой Саснович.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

WTA 500, Нинбо. Квалификация, первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 6:4, 3:6, 6:3

Калинина одолела Вальтерт в трех сетах

Поединок длился около двух с половиной часов. Калинина выполнила два эйса, допустила семь двойных ошибок и совершила семь брейков. Ее соперница записала на свой счет три эйса и 17 двойных ошибок.

Для украинки это уже вторая победа над Вальтертом в сезоне. В мае теннисистки встречались в первом круге турнира WTA 250 в Рабате, где сильнее оказалась Калинина.

Следующая соперница – Саснович

За место в основной сетке соревнований в Нинбо Калинина сыграет против Александры Саснович, которая занимает 118 место в мировом рейтинге.

Победа в следующем матче позволит украинским преодолеть квалификацию и присоединиться к участницам основной сетки турнира.

Ранее мы сообщали, что первый круг квалификации в Нинбо преодолела и Дария Снигур.

Теги: Теннис
Главные матчи
АПЛ 17 октября 14:30
Эвертон - : - Челси
АПЛ 17 октября 17:00
Брентфорд - : - Ливерпуль
УПЛ 17 октября 18:00
Шахтер - : - Колос
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
После сравнений с Геббельсом: "Реал" требует отставки президента Ла Лиги После сравнений с Геббельсом: "Реал" требует отставки президента Ла Лиги "Колорадо" разгромил "Питтсбург", а "Бостон" одержал волевую победу: результаты НХЛ "Колорадо" разгромил "Питтсбург", а "Бостон" одержал волевую победу: результаты НХЛ Год надежды оборвался: на войне погиб бывший футболист сборной Украины и "Динамо" Год надежды оборвался: на войне погиб бывший футболист сборной Украины и "Динамо"
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор