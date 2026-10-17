Непростая победа: Калинина приблизилась к основной сетке WTA 500 в Нинбо

Ангелина Калинина начала квалификацию турнира WTA 500 в китайском Нинбо с победы над швейцаркой Симоной Вальтерт. В решающем раунде отбора украинка встретится с Александрой Саснович.
О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.
WTA 500, Нинбо. Квалификация, первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 6:4, 3:6, 6:3
Поединок длился около двух с половиной часов. Калинина выполнила два эйса, допустила семь двойных ошибок и совершила семь брейков. Ее соперница записала на свой счет три эйса и 17 двойных ошибок.
Для украинки это уже вторая победа над Вальтертом в сезоне. В мае теннисистки встречались в первом круге турнира WTA 250 в Рабате, где сильнее оказалась Калинина.
За место в основной сетке соревнований в Нинбо Калинина сыграет против Александры Саснович, которая занимает 118 место в мировом рейтинге.
Победа в следующем матче позволит украинским преодолеть квалификацию и присоединиться к участницам основной сетки турнира.
Ранее мы сообщали, что первый круг квалификации в Нинбо преодолела и Дария Снигур.