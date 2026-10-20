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Теннис 20 октября 2026 · 20:38

Шанс сравнять счет: Костюк узнала соперницу на турнире в Нинбо

Украинка уже побеждала "нейтральную" соперницу на US Open
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Шанс сравнять счет: Костюк узнала соперницу на турнире в Нинбо
Костюк пропускала первый круг турнира в Нинбо (Фото: martakostyuk, Instagram)

Марта Костюк узнала имя следующей соперницы на турнире WTA 500 в Нинбо. В 1/8 финала украинская теннисистка сыграет против представительницы России Екатерины Александровой, одолевшей китаянку Го Ханьюй.

Об этом со ссылкой на результаты матча россиянки сообщает Sport RBC.UA.

Выход на Костюк после победы над китаянкой

Поединок между Александровой и 189 ракеткой мира Го Ханьюй длился 1 час 28 минут. Россиянка одолела соперницу в двух сетах – 6:2, 6:3. Для теннисисток это была первая очная встреча.

В следующем раунде Александрова сыграет против Марты Костюк. Украинка занимает десятое место в мировом рейтинге и получила третий номер посева, потому начала выступления в Нинбо со второго круга.

Костюк уже побеждала Александрову

Марта и Екатерина встречались между собой трижды. Пока что преимущество на стороне россиянки – две победы против одной.

Однако последний матч остался за украинкой: в третьем круге US Open в сентябре Костюк впервые в карьере одолела Александрову.

Теперь теннисистки снова встретятся на корте в Нинбо. Их матч намечен на среду, 21 октября, на Центральном корте. Матч начнется ориентировочно в 14.00 по местному времени.

Ранее мы сообщали, что Дария Снигур вылетела со старта WTA 500 в Нинбо, уступив в трехсетовом противостоянии.

Теги: Теннис Марта Костюк
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