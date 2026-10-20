Шанс зрівняти рахунок: Костюк дізналася суперницю на турнірі в Нінбо

Марта Костюк дізналася ім’я наступної суперниці на турнірі WTA 500 у Нінбо. В 1/8 фіналу українська тенісистка зіграє проти представниці Росії Єкатєріни Александрової, яка здолала китаянку Го Ханьюй.

Про це із посиланням на результати матчу росіянки повідомляє Sport RBC.UA .

Вихід на Костюк після перемоги над китаянкою

Поєдинок між Александровою та 189-ю ракеткою світу Го Ханьюй тривав 1 годину 28 хвилин. Росіянка здолала суперницю у двох сетах - 6:2, 6:3. Для тенісисток це була перша очна зустріч.

У наступному раунді Александрова зіграє проти Марти Костюк. Українка посідає десяте місце у світовому рейтингу та отримала третій номер посіву, тому розпочала виступи в Нінбо з другого кола.

Костюк уже перемагала Александрову

Марта та Єкатєріна зустрічалися між собою тричі. Поки що перевага на боці росіянки - дві перемоги проти однієї.

Однак останній матч залишився за українкою: у третьому колі US Open у вересні Костюк уперше в кар’єрі здолала Александрову.

Тепер тенісистки знову зустрінуться на корті в Нінбо. Їхній матч запланований на середу, 21 жовтня, на Центральному корті. Матч розпочнеться орієнтовно о 14:00 за місцевим часом.