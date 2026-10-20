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Теніс 20 жовтня 2026 · 18:21

Не втримала перевагу: Снігур вилетіла зі старту WTA 500 у Нінбо

Українка розгромила польку в першій партії, але не змогла втримати перевагу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Не втримала перевагу: Снігур вилетіла зі старту WTA 500 у Нінбо
Снігур закінчила виступи на турнірі в Китаї (Фото: snigur_27, Instagram)

Дарія Снігур програла Катаржині Каві в першому колі турніру WTA 500 у китайському Нінбо. Українська тенісистка виграла стартовий сет, але поступилася в наступних двох партіях.

Про перебіг та результат матчу розповідає Sport RBC.UA.

WTA 500, Нінбо. Перше коло

Катаржина Кава (Польща) - Дарія Снігур (Україна) - 1:6, 6:2, 6:4

Снігур не втримала перевагу після першого сету

Снігур потужно розпочала зустріч: узяла подачу суперниці вже в першому геймі, а згодом оформила ще три брейки. Українка впевнено довела партію до перемоги - 6:1.

Однак у другому сеті ситуація змінилася. Кава двічі виграла гейми на подачі Снігур і зрівняла рахунок за партіями, перемігши з результатом 6:2. Вирішальний сет проходив у рівній боротьбі до рахунку 3:3. У сьомому та восьмому геймах польська тенісистка перехопила ініціативу й зрештою закрила партію з рахунком 6:4.

Як Снігур потрапила до основної сітки

Українка розпочала виступи в основній сітці Нінбо у статусі лакі-лузерки. Попри поразку у фіналі кваліфікації, вона отримала шанс зіграти в основному турнірі після звільнення місця через відмову Майї Хвалінської.

Для Снігур і Кави це була четверта очна зустріч. Перед цим тенісистки зіграли у фіналі кваліфікації в Нінбо, де українка знялася після першого сету.

Після перемоги польки загальний рахунок їхніх очних протистоянь став рівним - по дві перемоги в кожної.

Раніше ми повідомляли, що Калініна віддала перемогу Паоліні, програвши сет із 5:0.

Теги: Теніс
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